HOTELL: Hotel Kämp i Helsinki skal renoveres og oppgraderes til øverste nivå for luksussegmentet. Renoveringen starter i fjerde kvartal inneværende år og forventes ferdig i slutten av 2025.

– Hotel Kämp er en kronjuvel i det nordiske tilbudet av hotellopplevelser. Hotellet er internasjonalt anerkjent for å tilby sine gjester fantastiske opplevelser. Nå er det på tide å gi hotellet en ordentlig oppgradering for fortsatt å kunne møte, og helst overgå, gjestenes forventninger. Samtidig skal renoveringen gjøres med stor respekt for hotellets og byggets historie, sier Petter A. Stordalen, som overtok hotellgruppen Kämp Hotels i 2019 i en pressemelding fra Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels eier Hotel Kämp i Helsinki . Hotellet skal renoveres og oppgraderes til øverste nivå for luksussegmentet. Foto: Nordic Choice Hotels

Hobo også til Oslo



Samtidig kungjorde Stordalen at livsstilshotellet Hobo Stockholm skal etableres i alle hovedsteder i Norden.

Det urbane og rebelske konceptet, som skal være mer kjent for popup-klubber og lokale mikrobryggeriøl heller enn concierge og fine dining, skal på rekordtid ha blitt en stor suksess.

Studio Aisslinger i Berlin har fått oppdraget med å designe tre nye hotell i Norden - alle med lokalt særpreg.

I Finland skal eksisterende GLO Hotel Kluuvi stenges for en fullstendig transformering til HObo Helsinki. Hobo Helsinki vil få 184 hotellrom som skal stå klare i begynnelsen av 2024. I tillegg kommer restaurant, bar, livescene og en kreativ arena for møter, eventer, pop-ups og workshops.

I Norge åpner Hobo Oslo i krysset mellom Karl Johans gate og Dronningens gate i 2025. I tillegg jobbes det for fullt med å lansere Hobo København/Copenhagen.