60 meter under jorden i Rold Skov på Nord-jylland ble en av Danmarks best bevarte hemmeligheter bygget:

Den 5500 kvadratmeter store bunkeren skulle beskytte den danske regjeringen og kongefamilien i tilfelle tredje verdenskrig brøt ut.

Etter en «sniktitt» vinteren 2022 åpnet bunkeren offisielt for besøkende 13. februar. Anlegget er en del av et nytt museum med kald krig-tema med ulike utstillinger både over og under bakken.

Regan Vest bunkersanlegg med plass til 350 personer ble bygget i 1963-68 og var i drift frem til 2012.

Nytt museum: Her, 60 meter under jordens overflate, skulle den danske regjeringen og Kongehuset søke tilflukt i tilfelle 3. verdenskrig brøt løs. Foto: REGAN Vest © Lars Horn, Baghuset og Nordjyske Museer

Autentisk Kald Krig-museum



– Nå kan publikum få oppleve et autentisk stykke dansk historie, hele interiøret i bunkeren er bevart som opprinnelig – fra Arne Jacobsen-stolene og lampene, til sengetøyet fra Nordisk Fjer og kommunikasjonsutstyret med originale NATO-merkinger, skriver Visit Denmark i en pressemelding.

Et tilsvarende krise-kommandosenter hadde den norske regjeringen dypt under jorden under Høyblokka i Oslo sentrum. Den ble sprengt av terroristen i 2011.

Under en omvisning i det danske anlegget får gjestene blant annet se regjeringens orienteringsrom, Dronningens rom, fellesrommet og kantina.

Nytt museum: Kald Krig-museet Regan Vest Foto: Lars Horn, Baghuset

Den gule mursteinsvillaen foran inngangen til bunkeren er også åpen for allmennheten: Her bodde den ansvarlige ingeniøren med sin familie.

Inngangsbilletten til bunkeren gir deg også rett til å besøke den moderne, 750 kvadratkilometer store utstillingen om Danmark og den kalde krigen i den nybygde museumsbygningen.

Den forteller om danskenes hverdag under den kalde krigen, frykten for en forestående atomkrig og de politiske spenningene, samt de hemmelige forholdsregler som ble tatt for å beskytte befolkningen i tilfelle krig.

Bunkers-museet Regan Vest. Foto: Lars Horn, Baghuset

Ett besøk til Regan Vest må bookes på forhånd, da man kun kan se bunkeren hvis man går på en guidet omvisning.

For å få den helt autentiske opplevelse er det også mulighet for å bestille en omvisning med smørrebrød.

Da ender turen i bunkerens kantine, hvor du får servert deilige danske smørrebrød med «en lille øl» til.