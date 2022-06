Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



KØBENHAVN, HØSTEN 2021: – Jeg har vært igjennom noen kriser tidligere. Jeg har jobbet i Egypt i flere år, og har vært igjennom både turistkriser og finanskriser. Man må bare omorganisere litt, forteller hotelldirektør Peter Høgh Pedersen.

Akkurat nå titter han ut mot en fullsatt foajé på Villa Copenhagen – Stordalens storsatsning i København – også den største satsningen i Skandinavia de siste årene.

Det er september i fjor. Snart ettermiddag, og storstuen ved jernbanestasjonen er allerede fylt opp. Kvinner i forretningsdrakter, dype kaffekopper, middelaldrende menn med løst slips og unge voksne med laptopen plassert på salongbordet kjemper om å bryte lydmuren i salongen. Et live-band i enden spiller så høyt at man må kjempe hardt for å bli hørt. Det første møtet med Villa Copenhagen bærer preg av noe svært gjenkjennelig. Energi og kaos i en slags harmoni. Kall det gjerne Stordalens signatur.

Basseng på taket: Her er det få turister så langt. “The Hidden Garden” har blitt et samlingspunkt for lokale københavnere. Her har de plasket på toppen av København gjennom fire årstider, helt uforstyrret av turister. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Villa Copenhagen stod ferdig på slutten av sommeren i 2020. Etter tre år med oppussing rakk akkurat milliardprosjektet til Nordic Choice å stå ferdig før pandemien traff Danmark. Forventningene var skyhøye. I 2018 kunne man lese overskrifter som “Norsk rigmand i milliardsats på københavnsk luksushotel” i Berlingske Tidende.

Men etter åpningen ble det stille rundt det enorme luksushotellet på Vesterbro. I Norge har milliardsatsningen nærmest fått gå upåaktet hen – milliardsummer, kjente arkitekter og stjernekokker til tross. Tiden er endelig inne for å minne reiselystne nordmenn på hva den norske hotellkongen har stelt i stand i Kongens by.

Villa Copenhagen Villa Copenhagen er i skrivende stund det største hotellprosjektet i Skandinavia, med en prislapp på 2,2 milliarder norske kroner. Det klassiske bygget var tidligere hovedposthuset og telegramsentralen i Danmark. Det stod oppført i 1912 og fungerte som en kommunikasjonsnerve i Skandinavia. Sammen med Varner-brødrene kjøpte Stordalen bygget for 750 millioner danske kroner gjennom selskapet Strawberry Brothers AS i 2017. Bygget har stått til oppussing i over 3 år. Renovasjonen har blitt ledet av Universal Design Studio, med den anerkjente designeren Richard McConke. Da hotellet stod ferdig i 2020, traff pandemien i Danmark. Siden den tid har det vært stille rundt gigantsatsningen. De rakk akkurat å ha åpent i fire måneder før den tredje pandemibølgen kom. De stakk av med prisen for årets prosjekt under Eiendomsdagene i Danmark i 2020. Hotellet består totalt av 390 rom, fordelt på 25.000 kvm. På toppen av taket ligger et 25 meters svømmebasseng og 1 200 kvm der man kan nyte forfriskninger året rundt. Hotellet, spesielt svømmebassenget og salongen, er blitt et samlingspunkt for lokale københavnere, mens store deler av Europa har hatt innreiseforbud.

På innsiden

Hotellet består totalt av 390 rom, fordelt på 25.000 kvm. Det klassiske bygget var tidligere hovedposthuset og telegramsentralen i Danmark. Det stod oppført i 1912 og fungerte som en kommunikasjonsnerve i Skandinavia da posten ble videreformidlet via hest og kjerre. I nyere tid har bygget stått tomt.

Sammen med Varner-brødrene kjøpte Stordalen bygget for 750 millioner danske kroner gjennom selskapet Strawberry Brothers AS i 2017. Driften av hotellet er det Nordic Choice som har ansvar for.

Spis: Brasserie Kontrast er klargjort for kveldens gjester. Denne våren kan man traske rett fra jernbanestasjonen og opp til en kontinental spisestue som har spesialisert seg på en slags blanding av nordiske råvarer, tilsatt en touch fra Midtøsten. Cosmopolitan Brasserie har de valgt å kalle det. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Alle originale detaljer er blitt bevart etter tidsriktig manerer. Kontrastene mellom hardt stål, tykt treverk, eikegulv og møbler i plysj ser unektelig luksuriøst ut. Hvert av rommene står til de harde kravene om design og komfort som kreves i et høyere prissjikt. Nordic Choice er på ingen måte de første til å lage et slikt konsept, men 390 rom i dette segmentet er unikt – ikke minst imponerende. Etter å ha sprukket budsjettet en rekke ganger, endte prislappen på rundt 2,2 milliarder norske kroner totalt.

På toppen av taket ligger et 25 meters svømmebasseng og 1.200 kvm der man kan nyte forfriskninger året rundt. Terrassen har fått tilnavnet “The Hidden Garden”. Det er noe merkelig med en såkalt rooftop i en av verdens kjøligere byer. Tidligere har slike konsepter vært forbeholdt luksushoteller på den sydlige halvkule, i byer som Barcelona, Palma, Singapore eller Los Angeles.

I vannet på toppen av taket

Byen med verdens sureste vind har etter hvert fått flere hoteller som byr på bassengopplevelser i smukke omgivelser. Steder som Manon Les Suites eller Nimb har bydd på Instagram-vennlige bassenger i noen få år nå. Villa Copenhagen minner kanskje litt mer om SoHo House i London eller Raleigh i Miami med sine stripete parasoller designet etter inspirasjon fra mid-century-perioden.

Det som umiddelbart gjør at Villa Copenhagen skiller seg mest ut, er klientellet. I september hadde det vært få turister så langt. “The Hidden Garden” har blitt et samlingspunkt for lokale københavnere. Her har de plasket på toppen av den danske hovedstaden gjennom fire årstider, helt uforstyrret av turister. Nå kommer de til å få konkurranse fra badelystne nordmenn. Eiendommen er jo tross alt i norsk eie.

Høy sigarføring: Hotelldirektør Peter Høgh Pedersen viser rundt på hotellet. Inne på det gamle styrerommet til det gamle posthuset i lukter det fremdeles sigar. Rommet brukes fremdeles som møterom for selskaper som ønsker å leie et privat lite avlukke. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

– Jeg synes det er fint. Det er nesten bare dansker som har booket hotellet så langt. 95 prosent av gjestene våre frem til nå er fra Danmark. Men dette vil nok forandre seg etter hvert, sa Høgh Pedersen den gang.

– Vi måtte redusere fra 180 ansatte til 90 på en dag

Lokale gleder. Ifølge hotelldirektøren hadde markedet forandret seg radikalt da vi var innom i høst. Noen uker før åpning måtte de gjøre drastiske grep.

– Vi måtte redusere fra 180 ansatte til 90 på en dag. Mange hadde ikke begynt å jobbe her en gang. Det var en veldig dårlig følelse. Men vi var veldig opptatt av å gjennomføre til tross for den merkelige situasjonen vi stod i, fortsetter han.

Da Kapital var på besøk, hadde hotellet kun vært åpent i tre måneder. Hverken business eller leisure fra naboland var særlig høyt representert. Men danskene satte tydeligvis pris på hotellet ved Kongens Tivoli. Salongen har etter hvert blitt et samlingspunkt for “after work”. Svømmebassenget har vært et yndet sted for kveldsbading gjennom hele vinteren. Hotellet stakk også av med prisen for årets prosjekt under Eiendomsdagene i Danmark i 2020.

Ifølge Stordalen vil han ikke tjene penger på dette hotellet i løpet av sin levetid. Kanskje handler investeringen mer om ettermælet. Kanskje er det en slags revansj for tidligere hotellsatsninger som har gått dunken i nettopp Danmark. I 2010 måtte han selge seg ut fra det danske markedet etter et tap på rundt 800 millioner kroner. Noen år senere kjøpte han luksusperlen St. Petri og det generiske hotellet Comfort Hotel Vesterbro. Begge hotellene ble solgt videre til det amerikanske investeringsselskapet Starwood Capital tidligere i høst.

Kanskje vil han lykkes med Villa Copenhagen?

De som har tatt seg en fest på The Thief i Oslo, vil muligens tenke at Villa Copenhagen har noen likheter. Både møblement og festfølelsen er påtagelig lik. Kanskje er det enda nærmere den nye satsningen Sommerro, som snart skal åpne i Sommerrogaten senere i år. Hotellet har unektelig en gammel sjarm som (ikke?) kan kjøpes for penger. En slags ny signatur for Stordalen, som har sett sitt snitt til å kjøpe opp historiske bygg i Skandinavia de siste årene.

Villa Copenhagen, København Basseng på taket Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

På arket

Opplevelsen av å bo på hotellet er helhetlig. Om man ville, kunne man oppholdt seg her i 2–3 dager uten å bevege seg utenfor hotellet. I teorien kan man veksle mellom restaurant Kontrast, cafeen Rug, baren T37 og svømmebassenget på “Hidden Garden”. Man føler unektelig at man er i sentrum av begivenhetene i København. Hvis man har en utforskertrang, kan man leie en sykkel på huset som enkelt kan ta deg videre til mange av de gastronomiske opplevelsene København har blitt kjent for. Suiten – det gamle direktørkontoret – skal visstnok være den dyreste i København.

De vanlige hotellrommene byr allikevel på nok komfort. Etter en tidsriktig kodeks blir man oppmuntret til å ta vare på håndkledet og fylle karaffelen med vann selv. Villa Copenhagen smykker seg med å være et øko-vennlig hotell. Hvis man tar på seg de kyniske brillene, er det umulig å ikke tenke på alle de økonomiske fordelene. Men strengt tatt vasker man jo ikke sengetøyet sitt hjemme hver eneste dag heller, så kanskje det går helt greit?

Kakofonien av gjester som kjemper om å overdøve den høye musikken inne i salongen øker i desibel, minutt for minutt. Foajeen som egentlig pleide å være en gammel bakgård, er nå innglassert, forvandlet til en levende lobby, omkranset av konditorier, restauranter og cocktailbarer. Det er vanskelig å ikke tenke at Stordalen har gitt en liten gave til vår naboby nærmere på kontinentet.