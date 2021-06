Marte Olsbu Røiseland skal døpe Fjord FSTR

Det blir tradisjonell dåp med omvisning, som kan følges digitalt og som gjøres tilgjengelig for alle.

– Dåpen av Fjord FSTR markerer en viktig milepæl i Fjord Lines historie. Vi vil nå kunne tilby et helt nytt og mer miljøvennlig skip til alle våre gjester samtidig som vi øker kapasiteten og dermed gjør tilbudet tilgjengelig for enda flere. Sjøveien til Danmark har aldri vært kortere, sier Brian Thorsted Hansen, konsernsjef i Fjord Line i en pressemelding.

Treffsikker gudmor

Alle som ønsker å bli tidlig kjent med det nye skipet, og som ønsker å ta del i en viktig utvikling for hele regionen, er velkommen til digital skipsdåp fredag 4. juni.

Dåpen sendes direkte på Fjord Lines Facebook-sider og vil, i tillegg til en digital omvisning, også inneholde diverse intervjuer, blant annet med den verdenskjente skiskytteren og sørlendingen Marte Olsbu Røiseland, samt konsernsjefen.

Utover dette vil programmet bestå av tradisjonell skipsdåp med flaskeknusing mot skroget.

– Det er selvsagt ingen skipsdåp uten gudmor, og vi er svært glade for at vår egen lokalhelt Marte Olsbu Røiseland blir gudmoren til Fjord FSTR. Marte eksemplifiserer på mange måter det nye fartøyet vårt: Hun har tilhørighet til Sørlandet, holder god fart og i likhet med overfarten til Hirtshals, byr hun på mye spenning. Det er selvfølgelig også viktig å trekke frem at hun er et ypperlig forbilde for både unge og voksne, sier Thorsted Hansen.

For skiskytteren handler det også om bærekraft.

– Jeg er stolt over å være gudmoren til Fjord FSTR og ser frem til å følge henne i årene som kommer. Fjord FSTR er ikke bare en hyggelig nyhet for de reisende, men også en nyhet med betydning for miljøet. Varmere klima utfordrer vilkårene til vintersporten, og det gjør meg derfor ekstra glad at gudbarnet mitt er med på å redusere CO2-avtrykket sammenlignet med forgjengeren, sier Marte Olsbu Røiseland.

En åpning i takt med koronarestriksjoner

Fjord FSTR er en hypermoderne katamaran som tar 1200 passasjerer, har tre serveringssteder og plass til 404 biler. Overfarten blir markedets desidert rakseste: 2 timer og 15 minutter.

Ettersom stadig flere nordmenn bruker elektriske biler, er det også installert el-ladesystemer om bord. Økt komfort, større taxfree-butikk og eget barneområde er også en del av det oppgraderte tilbudet. Med Fjord FSTR kan dessuten Fjord Line nå frakte tungtransport mellom Kristiansand og Hirtshals

– Nå venter vi kun på at smittesituasjonen tillater gjestene å reise uten å måtte gå i karantene. De som nå kjenner på savnet etter gode opplevelser på sjøen kan glede seg over at vi starter opp så fort det lar seg gjøre. Vi deler spenningen som gjestene våre kjenner på i forbindelse med lettelse i restriksjoner og utenlandsreiser. Vi gleder oss til å kunne tilrettelegge for mange fine ferieminner om ikke alt for lenge, sier Thorsted Hansen.