De siste ukene har coronaviruset gjort et comeback på landets avisforsider. Sammen med RS-viruset som herjer, har flere sykehus meldt om at det i perioder rett og slett har vært fullt.

Likevel har myndighetene hittil ikke uttrykt at det har noen planer om å innføre tiltak for å stoppe smitten.

Smitten har også økt i flere av landene som er populære feriemål for nordmenn.

Hjelper lite å holde seg hjemme

Men å droppe utenlandsferien for å beskytte seg mot corona, mener FHI har lite for seg.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det er ikke noe større smittefare i andre deler av Europa enn i Norge, sier overlege Preben Aavitsland til flysmart24.

Aavitsland trekker også frem Kina og Japan som land hvor smitten nå øker raskt.

– Epidemien er over hele verden. I Europa blir flere millioner smittet hver uke, i Norge noen få hundre tusen. Kina er midt i en enorm epidemi, og epidemien øker også raskt i Japan.

Trosser dårlig økonomi

I tillegg til coronafrykt, skulle man trodd at også nordmenns økonomiske situasjon ville satt en stopper for reiseplaner.

Hittil i år ser ikke dette ut til å stemme, skal man tro kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

– Våre tall viser at det er hele 82 flere klikk på bestillinger den første uken i januar, målt mot samme uke i fjor. Dette viser at reisevilligheten absolutt er til stede til tross for strammere økonomi, sier Berge til flysmart24.

Øverst på listene over hvor folk bestiller finner vi land som Spania, Hellas og Thailand.

Innreisekrav i én dag

Det er per nå ingen innreiserestriksjoner knyttet til coronaviruset for nordmenn som ønsker å dra til Spania eller Hellas.

I Spania er det derimot påbudt med bruk av munnbind for alle over seks år på offentlig transport, samt på sykehus, sykehjem, helsesentre og apotek, ifølge UD.

Når det gjelder lokale restriksjoner i Hellas, ber UD reisende holde seg oppdatert da det kan komme endringer på meget kort varsel.

Tidligere denne uken kom nyheten om at Thailand gjeninnførte krav om coronavaksine ved innreise til landet. Kravet skulle opprinnelig vare fra 9. januar til og med 31. januar.

Ifølge Thailands Tidende ble derimot kravet opphevet etter en dag.

Utenriksdepartementet anbefaler likevel nordmenn om å holde seg jevnlig oppdatert på hvilke krav og restriksjoner som finnes i landet, da det, som vist, kan endre seg utrolig raskt.