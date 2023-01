5 historiske klostre på Mallorca

MALLORCA: Sol, bad, strand, mat, lek og moro: Mallorca har for flere generasjoner vært et svært yndet feriemål. Den baleariske øya har undervbeis bygget seg opp til også å tilby turister flere nisje-muligheter.

Hva med en klostervandring med overnatting?

Mallorcas Turistråd, Fundació Mallorca Turisme, foreslår for eksempel disse fem klostrene.



Er du på tur i Tramuntana-fjellene på Mallorca, kan du også bo på Lluc-klosteret fra 1400-tallet én enkelt natt. Foto: Fundació Mallorca Turisme

1. Lluc-klosteret i Tramuntana-fjellene

I hjertet av Tramuntana-fjellene ligger Lluc-klosteret, som er godt besøkt av pilegrimer og andre som leter etter et rolig avbrekk fra hverdagen. Klosteret ble bygget på 1200-tallet og har siden vært kjent som et sted som forener tro, kultur og natur. Er du på tur i Tramuntana-fjellene, kan du også bo på klosteret i én enkelt natt.

Klosteret har en egen korskole med samme navn, og et av skolens mest kjente kor, «Blauets», har eksistert siden 1200-tallet. Hver dag året rundt synger koret ved klosterets gudstjenester, men spesielt på julaften er klosteret verdt et besøk. 24. desember fremføres de nemlig den tradisjonelle julesangen Cant de la Sibil·la (Sangen om Sibyllen), som er erklært som av immateriell kulturell interesse av UNESCO.

Sant Salvador-klosteret på Mallorca står på toppen av et fjell og kan dateres tilbake til 1300-tallet. Foto: Fundació Mallorca Turisme

2. Sant Salvador-klosteret

På østkysten av Mallorca står klosteret Sant Salvador på toppen av et fjell. Klosteret kan dateres tilbake til 1300-tallet, mens den godt bevarte kirken, som er en del av klosteret, først ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet.

Klosteret er blant annet populært blant syklister og turgåere, som ofte tar seg en velfortjent pause i de naturskjønne omgivelsene. Du kan også overnatte her eller spise middag på restauranten. Like ved klosteret ligger også Sant Salvadors fremste kjennetegn - et høyt steinkors. Det tar ca. 15 minutter å gå til korset, hvorfra du har en fantastisk utsikt over landskapet.

Turen fra byen Porreres til Santuari de Montí Sión er ca. 2 km og går langs en pittoresk smal steinvei. Foto: Fundació Mallorca Turisme

3. Santuari de Montí Sión-klosteret

Klosteret Santuari de Montí Sión ligger på toppen av fjellet Montí Sión ikke langt fra byen Porreres. Det ble grunnlagt og bygget av fransiskanermunker i år 1551, og de grunnla samtidig en retorikkskole i klosteret. Siden den gang, på begynnelsen av 1900-tallet, er det utført omfattende restaureringsarbeider på det godt bevarte klosteret.

Det er fint å vandre opp til klosteret gjennom det vakre og svært varierte landskapet. Turen fra byen Porreres til Santuari de Moní Sión er ca. 2 km og går langs en pittoresk smal steinvei. Mange besøker klosteret den første søndagen etter påske, da byens innbyggere går sammen til klosteret i en stor parade akkompagnert av musikk og dans.

Bonany-klosteret ligger på toppen av Bonany-fjellet sør for byen Petra på Mallorca. Det ble bygget på 1600-tallet som en hyllest til Jomfru Maria etter at en statue av henne ble funnet på fjellet. Foto: Fundació Mallorca Turisme

4. Bonany-klosteret

Bonany-klosteret ligger på toppen av Bonany-fjellet sør for byen Petra. Den ble bygget på 1600-tallet som en hyllest til Jomfru Maria etter at en statue av henne ble funnet på fjellet. Kirken ble ødelagt av lynnedslag på slutten av 1800-tallet, men ble senere gjenoppbygd. I dag er den godt besøkt, både av lokalbefolkningen og kulturinteresserte reisende. Følger du pilegrimsveien til toppen av fjellet, venter en vakker panoramautsikt over store deler av Es Pla-regionen.

Santuari de Nostra Señora de Cura, også kjent som Cura-klosteret. Foto: Fundació Mallorca Turisme

5. Cura-klosteret på et hellig fjell

Santuari de Nostra Señora de Cura, også kjent som Cura-klosteret, er et av Mallorcas mest kjente klostre. Det ligger på toppen av fjellet Randa, som er det høyeste punktet i Es Pla-regionen. Randa er også det viktigste hellige fjellet på Balearene, ettersom den religiøse forfatteren og filosofen Ramón Llull skal ha fått en åpenbaring om å begynne sitt hellige oppdrag her.

Ved Cura-klosteret finner du blant annet et overnattingssted med moderne rom og leiligheter, hvorav flere har balkong med utsikt. Du kan også utforske restene av den mauriske festningen og hulen der Ramón Llull fikk sin åpenbaring.

På fjellet Randa ligger også klostrene Nostra Senyora de Gracia og Nostra Senyora de Honorat.

Nostra Señora de Gracia ble grunnlagt av to fransiskanermunker på midten av 1400-tallet og fungerer i dag som et samlingspunkt for pilegrimer på øya. Det er spesielt et bemerkelsesverdig bilde av jomfruen Gracia fra 1500 og kapellet som tiltrekker seg mange reisende.

Nostra Senyora de Honorat ble bygget i 1394 og ligger på den sørlige delen av fjellet. Fasaden, som ble restaurert i 1888, har to vakkert buede innganger, hvorav den ene fører til en stemningsfull kirkegård og den andre til selve klosteret.