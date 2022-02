De fleste tar vinterferien i hjemlandet

En fersk undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for Fremtind, viser at de aller fleste velger Norge denne vinterferien. Kun 15 prosent, tilsvarende 630 000 nordmenn, oppgir at de skal utenlands.

– Skal du til utlandet er det fortsatt viktig å huske på at situasjonen kan endre seg raskt når det kommer til smittetall, karantene og restriksjoner. Vi oppfordrer deg til å sette deg godt inn i de regler og restriksjoner som gjelder for det landet du ønsker å reise til, både før avreise og underveis i oppholdet, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i en pressemelding.

Av de som skal utenlands, drar de fleste til varmere strøk. 5 prosent, tilsvarende drøyt 230 000 nordmenn oppgir dette. 2 prosent, nær 90 000 nordmenn, skal på skiferie. Nesten like mange oppgir at de skal på storbyferie.

Mest bekymret for å bli satt i isolasjon

De som skal til utlandet er mest bekymret for å bli satt i isolasjon på grunn av covid-19. 37 prosent, eller rundt 200 000, nordmenn oppgir dette.

22 prosent (nær 120 000) sier de er bekymret for å bli smittet av covid-19. Omtrent like mange er bekymret for annen sykdom eller skade på reisen.

17 prosent (nær 95 000) oppgir at de er bekymret for forsinkelser på fly eller annen transport.

– Du er godt dekket av reiseforsikringen om noe skulle skje, som sykdom eller forsinkelser, men vær klar over at du trenger en positiv PCR-test om du skal få dekket avbestilling av reisen din grunnet koronasmitte. Denne er knyttet til deg personlig. Legeattest fungerer også, som ved annen sykdom, sier Nielsen.

En fersk undersøkelse viser at de aller fleste velger Norge denne vinterferien. Foto: Fremtind

De fleste har reiseforsikringen i orden

90 prosent, eller over 3,7 millioner nordmenn, oppgir at de har reiseforsikring. Samtidig er det så mange som ni prosent (370 000) som ikke har det. Resten vet ikke om de er forsikret.

– For mange forløper reisen uten problemer. Samtidig er det alltid en sjanse for at det oppstår problemer, som at bagasjen din kan bli forsinket eller borte. I verste fall kan du skade deg, og det kan bli veldig dyrt uten forsikring. Med en god reiseforsikring får du ikke bare dekket det meste av skader og hendelser. Vi hjelper deg også med å finne et godt sykehus hvor du får hjelp, og endre hjemreise om du trenger det, sier Nielsen.