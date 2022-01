Dette er et blogginnlegg fra Hans Kristian Krogh-Hanssen i Bergans.



Et lunefullt vær ruller inn fra Norskehavet. Bygeskyer masserer fjelltoppene. Så løyer vinden. Et glimt av sollys sniker seg gjennom skydekket. Havet skifter farge fra sort til smaragdgrønt, og snøen begynner å glitre.



Det knitrer i skalljakker som kler av hettene. Lyden av subbende skifeller stopper opp. Sceneteppet trekkes.



–Dette er fantastisk! Jeg har aldri sett noe lignende.

Julie Jensen nyter terrenget ned fra fjellet Store Hesten. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans



Anne Ruud blir stående med munnen på halvt gap. Jenta fra Ål har kjørt mye på ski i innlandet og utlandet, men aldri i slike omgivelser.



–Vi har vært i fjellet her noen dager nå, og har ikke sett en eneste skikjører bortsett fra vår egen gruppe. Det er uvanlig på populære topptur-destinasjoner, og gjør noe med roen og stemningen når man går i fjellet. Originalt og eksklusivt er vel gode ord på det. Det er jo dette du vil oppleve når du er på topptur i Norge, sier hun og myser over Selfjorden på yttersiden av Senja.



Når du først har vært på ski på Senja, vil du tilbake. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Røff i kantene

Selfjorden er en av mange fjorder som er med å sette det spesiell preget på Norges nest største øy.

I sin helhet er Senja kjent for sitt varierte landskap, og blir ofte kalt et «Norge i miniatyr». Yttersiden er preget av dramatiske fjell som stuper rett i havet, men også av idyllisk skjærgård og hvite sandstrender.

På innsiden finner man fruktbar jord, med bølgende åser og bjørkeskog.

Sør-Senja er berglendt med svaberg og furuskog. Inne i fjorder og daler ligger bygder og småbruk som huser rundt 8 000 fastboende til sammen.

Senja Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans



For skikjørere er det yttersiden som er mest interessant. De alpine toppene her er ikke de høyeste, men tar igjen for det med råskap og variasjon.

Breitinden er den høyeste toppen på Senja, med sine 1001 meter over havet, men rundt på øya finnes rundt 50 topper som rager over 750 meter over havet. Alle med flott utsikt.

Senja er med andre ord et paradis for toppturer. Men hvorfor er fjellene tomme for toppturfolk i beste skisesong? Hadde vi vært i Lofoten på denne tiden ville det mest sannsynlig vært flere mennesker å se på samme fjell – om ikke på fjellene rundt.



Segla har etter hvert blitt et velkjent fotomotiv på Senja for turgåere sommerstid. Det er minst like vakkert her på vinteren og skituren opp til foten av den seilformede monolitten passer for de fleste. Kort og med fin kjøring ned. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Økende trend

–Vi har nok ikke vært like flinke til å markedsføre oss som Lofoten og Lyngen. Selv om vi har like spektakulær natur og veldig gode muligheter for skiturisme og toppturer, sier Dan Björk.



Han er reiselivssjef i Visit Senja og kan fortelle at øya har hatt en god økning av skiturister de siste årene, men at de fortsatt henger etter andre områder i Nord-Norge.

Områder som Lofoten og Lyngen er «superkjendiser» i ski-verden for sine fjell, fjorder og toppturmuligheter. Europeere og nordmenn flokker til stedene hvert år for å kjøre på ski helt ned til havet.

–Vi har noen utfordringer i forhold til logistikk. Det er kanskje ikke like lett å komme seg til øya, eller å ta seg til foten av fjellene her, slik det er i Lofoten. Når det er sagt, er det også fordeler ved å ikke ha den eksplosive veksten som andre kjente turist- og toppturdestinasjoner i Nord-Norge. Senja er fortsatt en uslepen diamant, sier Björk.

Senja Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

To om dagen

På Store Hesten, et av Senjas flotteste toppturfjell, kan kun et skispor sees. Det har tindevegleder Sverre Hjelmeland fra Norgesguidene lagt. Han forteller kundene sine om førsteinntrykket av Senja som toppturdestinasjon.



–Senja har veldig kort vei fra hav og fjord, til fjell og vidde. Det gjør det mulig å gå på de høyeste toppene uten å gå alt for lange innmarsjer til foten av fjellet. Det betyr korte turer og at du kan nå flere topper på én dag. Da får man sett veldig mye, og her er det også mye å se på. Senja er en kombinasjon av havet i Lofoten og fjordene på Sunnmøre. Det er både åpent og luftig, med lange fjorder som går innover på øya, sier Hjelmeland.

Senja Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans



Det er ikke mye nysnø ytterst på Senja denne februardagen. Det er større mengder med snø en times kjøring unna, inne ved Bardufoss på fastlandet. Noe som også er det lunefulle med kystnært skiterreng, og burde tas med i betraktningen når man planlegger en skitur til kysten av Nord-Norge.



–Man kjører ofte ski på det siste snøfallet ved kysten, men på Senja kan man faktisk reise inn til fastlandet og komme seg opp i høyden på dagstur om været er dårlig her ute. Skiftende vær ved kysten er likevel fint. Det er ofte mye vind og skavler her, men fordi det er kystnært, er det ofte høye temperaturer som gjør at skredsituasjoner vanligvis stabiliseres ganske kjapt, sier Hjelmeland og snur skiene mot kysten. Han legger til;

–Det viktigste når man skal oppleve kystnære skifjell, er å ikke ha for kort tid på oppholdet. Å besøke i et par dager, er litt dumt. En ting er været, men om man blir noen flere dager blir man også kjent med lokalbefolkning og landskap på en helt annen måte. Det er også mer miljøvennlig å være lenger. Å reise en uke annethvert år istedenfor en helg hvert år.



For når du først har vært på ski på Senja, vil du tilbake.

Naturen på yttersiden av Senja er røff og vakker. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

REISEN

Det enkleste er å reise til Bardufoss og leie bil på flyplassen. SAS har direkteflyvninger fra Oslo til Bardufoss. Det er begrenset med lokal og offentlig transport, så bil er en nødvendighet om du vil på topptur.



OVERNATTING:

Det er flere overnattingsmuligheter på Senja. Fra helt enkle rorbuer/campingplasser til hotell.

Hamn i Senja tilbyr hotell og leiligheter i god standard og kan hjelpe deg med toppturguider, hamnisenja.no, Senja Logde i Mefjordvær har også fokus på toppturer og tilbyr overnatting og guiding, mefjordbrygge.no. Disse plassene ligger på yttersiden med relativt kort avstand til toppturene.

For alternativer, sjekk; Fjordbotn Camping, Steinfjord Havfiske, Eidebrygga Rorbucamping og Flakstadvåg Camping. Sertifiserte tindevegledere anbefales om du ikke har nok erfaring i fjellet selv.

Med storhavet rett ut, kan magiske øyeblikk oppstå under en topptur eller på strandcamping vinterstid på Senja. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

NÅR:

Den beste tiden for toppturer på Senja er oftest februar, mars og april. Liker man det lave lyset og korte dager er siste halvdel av januar fint, samtidig som det kan være gode forhold ut mai mange sesonger.

Kystklimaet kan gjøre sesongen ustabil og gi varierende snøforhold. Det er ofte mer snø på toppene som er litt inn på Senja.