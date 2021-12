Sjøsetting: Fire skip på sjøen for Havila Kystruten

- Nå er en ny milepæl nådd; alle de fire nye skipene til rederiet er kommet på sjøen, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, i en pressemelding.

Havila Capella er det første skipet og er kommet i trafikk. Det neste skipet, Havila Castor, har planlagt avgang fra Bergen 7. april. Deretter følger skip tre og fire, Havila Polaris og Havila Pollux.

- Vi ser også nå at skip tre og fire er mer ferdig ved sjøsetting enn det Havila Capella og Havila Castor var. Det gjør at det er planlagt levering og oppstart til sommeren.

Grønnere kystrute

Alle de fire skipene har samme design og teknologi, og Havila Kystruten har brukt rundt 500 millioner kroner på å gjøre skipene miljøvennlige. Blant annet har skipene verdens største batteripakke for passasjerskip. De veier 86 tonn og har en kapasitet på 6,1 megawattimer.

- Med disse batteriene kan vi seile fire timer uten støy og utslipp gjennom verdensarvfjorder og sårbar natur. Slik skaper vi store opplevelser med små klimaavtrykk.

God mottagelse

Nå er Havila Capella ute på sin aller første seilas langs norskekysten.

- Koronapandemien gjør at vi bare kan ha små markeringer og møte med havnemyndigheter og kommuner langs kysten, men vi møter stor velvilje og positiv interesse. Det er også gledelig å se mange som møter opp for å ønske oss velkommen selv om vi ikke kan annonsere eller arrangere noe slik koronareglene er nå.

Bent Martini sier han ser frem til å få alle de fire skipene i trafikk langs kysten og at smitten går ned slik at Havila Kystruten kan ønske publikum om bord for å se på de nye skipene.

- De som er ute på reise med oss nå gir mange gode tilbakemeldinger på en fantastisk besetning, på skipet, interiør, lugarer, mat og ikke minst de mange områdene med gode stoler og store vinduer der de kan nyte utsikten til norskekysten. Det ønsker vi at enda flere skal få se og oppleve.