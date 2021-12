Havila Capella endelig ute på første kystseilas

- Når vi nå kommer med et nytt rederi, det første nye skipet på atten år og det også er ytterligere tre nye skipe i vente, så tror jeg vi skal våge å si at den 12.12.21 er en historisk dag både for Havila Kystruten og for kystruta Bergen-Kirkenes, sier Martini i en pressemelding.

De nye kystruteskipene til Havila Kystruten er innredet med norske møbler i nordisk stil. Menyen om bord speiler kysten du seiler gjennom og skipet har store vinduer over alt på skipet for å slippe inn naturen med vekslende lys og vær. De store lugarene er også noe som viser at skipet er nytt og moderne.

Havblikk Observation Bar & Lounge Foto: Havila Kystruten

Hvilestol eller lugar



- I tillegg har vi et tilbud med hvilestoler som vi tror vil bli populært blant lokalreisende. Når du skal reise så kort at det ikke er nødvendig med lugar, men så langt at det er godt med et rolig rom og en skikkelig godstol der du kan ta en hvil, så har vi det også om bord.

Havila Kystruten har brukt rundt 500 millioner kroner på å gjøre skipene miljøvennlige. Blant annet har skipene verdens største batteripakke for passasjerskip. De veier 86 tonn og har en kapasitet på 6,1 megawattimer, som tilsvarer over 600 av de kraftigste Teslaene.

Foto: Havila Kystruten

Grønne skip

- Batteriene gjør at vi kan seile fire timer uten støy og utslipp, og vi kan seile stilt og grønt gjennom verdensarvfjorder og sårbar natur.

Batteripakkene er bare et av flere tiltak som gjør at kystruteskipene kutter NOx-utslipp med rundt 90 prosent og CO 2-utslippene med rundt 25 prosent. Matkonseptet om bord der gjestene får personlig servering til alle måltider gjør også at Havila Kystruten kutter matsvinnet med til sammen 60 tonn på de fire skipene.

Martini sier Havila Kystruten seiler i verdensarven og verdifull natur, og skal gjøre det på en slik måte at også de som kommer etter oss kan oppleve det.

- Havila Kystruten skal gi store opplevelser med små klimaavtrykk.

Bowlounge Foto: Havila Kystruten

Jomfrutur

Når Havila Kystruten nå har lagt ut på jomfrutur, gjør koronapandemien at det dessverre ikke blir med den festivitas som man hadde håpet på.

- Vi hadde hatt så lyst til å invitere til åpent skip og ønske velkommen om bord til å se på det nye, flotte skipet vårt, men vi har nå en smittesituasjon som gjør at vi må trå varlig og ha samme regler for besøk om bord som andre som trafikkerer langs kysten.

Det vil likevel bli en liten markering i alle havner med overlevering av rederivimpel til havn og kommune som et symbol på at Havila Kystruten nå blir en del av trafikken i mange år fremover.