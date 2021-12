Oppstarten skulle opprinnelig vært 1. januar 2021, men koronapandemien og forsinkelser har ført til gjentatte utsettelser.

For to uker siden ankom Havila Capella Bergen havn som det første av de fire nye kystruteskipene til Havila Kystruten. Det er siden gjort klart til avgang søndag.

– Jeg er ikke nervøs, men jeg er litt spent på om alt fungerer som det skal, sier den 81 år gamle rederen Per Sævik til Bergens Tidende/E24.no.

I 2018 vant selskapet hans Havila den minste av to kontrakter på kystruten mellom Bergen og Kirkenes, etter at regjeringen året før la strekningen ut på anbud.

Det har blitt tre år med en rekke problemer. Byggingen av to av skipene startet i Spania, men der gikk verftet konkurs.

– Da var de to skrogene på rundt 2.000 tonn omtrent ferdig. Vi måtte begynne på nytt i Tyrkia, sier administrerende direktør Bent Martini.

Skip nummer to, Havila Castor, er forventet overlevert innen utgangen av februar. Første rundreise fra Bergen blir 7. april, opplyste selskapet i en pressemelding for to uker siden. Det er forventet at de siste skipene kommer til sommeren.

Verftet har begrunnet forsinkelsene med blant annet utfordringer knyttet til økt koronasmitte både i Tyrkia og ved verftet.