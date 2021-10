- Vi er så stolte! Å bli løftet opp og fram av Lonely Planet er verdt mye. Det er et

globalt samfunn med turister som er opptatt av bærekraftige opplevelser - og når de anbefaler Norge – da lytter en stor skare av reiselystne over hele verden på dem, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Lonely Planet-reisende anbefaler Norge

Denne uken offentliggjør Lonely Planet listen med ti land, byer og regioner de anbefaler å reise til neste år. Det er 17. året på rad at de deler en samling med det ypperste av det ypperste innen destinasjoner. For 2022 har de særlig lagt vekt på bærekraftige reiseopplevelser, som sørger for at turister skal ha en positiv påvirkning på de stedende de besøker.

På topp tre over listen med land Lonely Planet anbefaler finner vi Norge. Helt på topp troner et av verdens minste land The Cook Islands, Norge kommer som nummer to og bak oss følger Mauritius. På listen er kun 10 av verdens 195 land med.

- En anerkjennelse som dette er som et kraftig heiarop vi tar med oss på veien videre. Det gjøres utrolig mye god innsats på alle nivåer i norsk reiselivsnæring knyttet til bærekraft – og det er takket være denne felles innsatsen at Norge i dag får denne hedersbetegnelsen av Lonely Planet, sier Bratland Holm.

Topp 10 Land



1. Cook Islands

2. Norge

3. Mauritius

4. Belize

5. Slovenia

6. Anguilla

7. Oman

8. Nepal

9. Malawi

10. Egypt

Topp 10 Regioner

1. Vestfjord, Island

2. West Virginia, USA

3. Xishuangbanna, China

4. Kent’s Heritage Coast, UK

5. Puerto Rico

6. Shikoku, Japan

7. Atacama Desert, Chile

8. The Scenic Rim, Australia

9. Vancouver Island, Canada

10. Burgund, Frankrike



Topp 10 Byer

1. Auckland, New Zealand

2. Taipei, Taiwan

3. Freiburg, Tyskland

4. Atlanta, USA

5. Lagos, Nigeria

6. Nicosia/Lefkosia,Kypros

7. Dublin, Irland

8. Merida, Mexico

9. Firenze, Italia

10. Gyeongju, Sør-Korea

Om Best in Travel

Lonely Planet’s Best in Travel-liste starter med nominasjoner fra deres eget samfunn av ansatte, bloggere, publiseringspartnere og flere. Nominasjonene blir deretter komprimert ned av et panel med reiseeksperter til en liste med ti land, ti regioner og ti byer. Hver av dem er valgt for landskap, unike opplevelser, ‘wow’-faktor og pågående innsats for å få en mer bærekraftig reiselivsnæring.