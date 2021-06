Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til destinasjoner som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Destinasjonselskapet Visit Voss har hatt det overordnede ansvaret for arbeidet med merkeordningen som startet høsten 2018.

Naturperle

– Voss er en naturperle som tiltrekker mennesker fra fjern og nær. Vi lever av naturen. Da har vi rett og slett et ansvar for å ta vare på den. Vi ser også et økende fokus fra kunder og gjester, særlig turoperatører og større organisasjoner, som etterspør bedrifter og destinasjoner som jobber strategisk med bærekraft, sier Benedicte Watvedt Skaug i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

En annen som også kan underskrive på at bærekraft styrker næringen er Innovasjon Norges reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

– Vi gratulerer Voss med Merket for bærekraftig reisemål og den omfattende jobben de har gjort. Et bærekraftig reiseliv styrker merkevaren Norge og gir oss konkurransekraft, sier hun.