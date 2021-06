Hele 73 prosent av de 4.500 personen som deltok i undersøkelsen svarte «nei». Resten svarte «vet ikke».

– Selv om både nordmenn og store deler av verden vaksineres, er det faktisk færre som ønsker å åpne grensen for turister i år enn på samme tid i fjor, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I juni i fjor svarte 15 prosent ja, 75 prosent nei, mens resten svarte vet ikke.

I tillegg har totalt 20.000 nordmenn blitt spurt løpende om de forventer norgesferie i år. I juni svarer 83 prosent at de antar at sommerferien kun blir i Norge i år. Denne prosentandelen har ligget ganske stabil i flere måneder, og ligger kun tre prosentpoeng lavere enn i juni i fjor.

Så langt i juni sier 57 prosent at åpningen av samfunnet går i riktig tempo.

– Fortsatt mener folk flest at gjenåpningen av samfunnet går i riktig tempo. Andelen som synes det går for sakte, er på samme nivå som i mai, mens andelen som synes at det går for fort, har økt svakt, sier Clausen.