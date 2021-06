Etter flere nedstenginger må flere populære feriedestinasjoner trolig innføre nye skjerpende restriksjoner, noe som vil kunne ramme utenlandske turister.

Hellas er en av de mest populære desitansjonene for solhungrige nordmenn.

I dag er det påbudt å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder, og portforbud mellom 00.30 og 05.00 i flere greske byer, ifølge UDs reiseråd.

Fem populære øyer berørt



Blant øyene som nå er mest berørt av økende coronasmitte, er Syros på Cykladene, Rhodos, Trizinia på Attica, Chania på Kreta og Mytilene på Lesvos.

– Lokale epidemiologiske data viser enten liten eller stor økning, snarere enn en reduksjon, sier assisterende minister for samfunnssikkerhet, Nikos Hardalias, til Chania Post. Han varsler nå strenge restriksjoner dersom smittetrenden fortsetter i feil retning.

Hardalias viser til at antall nye smittetilfeller har økt med 43 prosent på Rhodos og med 50 prosent på Syros bare i løpet av fem dager. Samtidig går antall smittede ned i Hellas generelt, ifølge tall fra gresk smittevernstatistikk.

Enorme tap etter turistsvikt



Hellas startet turistsesongen fredag 14. mai. Etter fjorårets elendige turistsesong håper greske myndigheter at sommeren 2021 kan snu den negative trenden.

– Vi letter anker, uttalte turistminister Harry Theoharis under åpningen av turistsesongen under en seremoni på Poseidon-tempelet på Kapp Sounion ved Aten i midten av mai.

I løpet av fjoråret skrumpet inntektene fra turistnæringen inn fra 18 til 4,3 milliarder euro, og antall turister sank med hele 76 prosent. Turisme står for 20 prosent av landets samlede BNP.

– Det vil være ødeleggende

Nå fortviler aktører innen turistnæringen etter nye smitteutbrudd og ny fare nedstenging.

– Det vil være ødeleggende. Folk har ikke arbeidet på lang tid og må overleve på en eller annen måte, sier kaféeier Argiris Grigorakis på Kreta till SvD.

Alle som reiser til de greske øyene må i dag framvise et vaksinekort eller en negativ coronatest.

Europas største reiseoperatør TUI satte opp 120 flygninger til Hellas i mai. I juni,, juli og august har mange nordmenn bestilt feriereiser til Hellas.

Må dokumentere negativ coronatest



Ifølge UDs reiseråd har Hellas innført en rekke innreiserestriksjoner på grunn av pandemien. Alle reisende skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er utført maksimalt 72 timer før ankomst.

Kravet om test gjelder også for barn over fem år. I tillegg kan du bli tatt ut til en hurtigtest ved ankomst. Kravet om negativ covid-19-test bortfaller dersom du er vaksinert eller kan fremlegge bevis på at du har hatt covid-19.

Informasjon om reiserestriksjoner fra greske myndigheter finnes på nettsiden: Protocol for Arrivals in and Departures from Greec.