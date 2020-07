Flyselskap tilbyr passasjerer 1,5 millioner kroner dersom de blir coronasyke

Som det første flyselskap i verden reklamerer nå Emirates med en spesiell «bonus» til sine reisende.

Tanken bak den nye millionforsikringen er at de reisende skal kunne føle seg trygge og ivaretatt om bord i sine fly.

Emirates hadde normalt, før coronapandemien brøt ut, daglige flyvninger mellom Dubai og Oslo.

– Dette er en investering fra vår side. Vi setter våre kunder først, Vi tror at de vil ta godt imot dette initiativet, sier administrerende direktør Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum i en offisiell uttalelse på flyselskapets hjemmeside.

Før coronapandemien hadde Emirates om lag 60.000 ansatte, inkludert 4.300 piloter og nesten 22.000 kabinbesetninger, ifølge selskapets årsrapport.

Dekker medisinske utgifter



Emirates er det største flyselskapet i Midtøsten og har hovedkontor i Dubai i De forente arabiske emirater. og opererer med ruter til Midtøsten, Det fjerne østen, Europa, Afrika, Sør-Asia, øyer i Stillehavet og Nord-Amerika.

Flyselskapet stanset sin virksomhet i slutten av mars som en del av dugnaden med å bremse spredningen av coronaviruset, men gjenopptok flyvningene to uker senere.

Den nye tilbudet gjelder i første omgang fra 24. juli og frem til 31. oktober 2020, skriver arabnews.



Selskapet går nå offentlig ut med en garanti om å dekke passasjerenes utlegg til medisinske utgifter på inntil 150.000 euro, tilsvarende over 1,5 millioner norske kroner, dersom de blir syke underveis.

Dekker tap i karantenetiden



I tillegg varsler Emirates at de også vil kompensere for økonomiske tap i karantenetiden i inntil 14 dager. Dagsbeløpet er satt til 100 euro per dag, tilsvarende drøyt 1.000 norske kroner, ifølge bt.dk

– Emirates er stolte over å stå i første rekke i arbeidet med å gjenreise tilliten til internasjonale reiser. Vi vet at folk lengter etter å fly i takt med at grensene rundt omkring i verden gradvis gjenåpnes. Men de reisende har bruk for fleksibilitet og trygghet hvis noe uforutsett skulle skje under reisen, understreker selskapet i en pressemelding.

Selskapets om lag 270 passasjerfly skal etter planen fjenoppta flyvninger til 58 byer fra midten av august, mens de normalt flyr til 150 destinasjoner.