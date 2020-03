Kan skremme bort hver fjerde norske flypassasjer: – Dette er krise

Torsdag kom meldingen om at Norwegian kutter i 22 langdistanseruter og har mistet over 500.000 passasjerer fra februar i fjor . Det britiske flyselskapet FlyBe trues av konkurs , og SAS varslet tidligere denne uka at de kutter alle ruter til Nord-Italia og Kina. De meldte også at permitteringer kan komme om situasjonen ikke bedrer seg.

Nå har den internasjonale flyselskaporganisasjonen IATA kommet med sine prognoser for coronavirusets påvirkning på flybransjen. Både SAS og Widerøe er medlemmer, mens selskaper som Norwegian og Ryanair ikke er en del av organisasjonen. De roper varsku om at flybransjen kan være på vei inn i en langt dypere krise.

– Jeg har aldri sett sånne tall. Det er forferdelige tall, rett og slett. At det skulle bli så ille som dette hadde jeg i min villeste fantasi aldri sett for meg. Dette er grotesk , sier den norske flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs i Winair til Børsen.no om IATAs pressemelding.

To scenarier

IATA kommer med to scenarier for luftfarten; én med redusert spredning av viruset, og én der spredningen er bredere. Ingen av scenariene er spesielt lystige for bransjen, og ligger fire ganger så høyt som estimatet de kom med for kun 13 dager siden, ifølge The Guardian.

Den moderate spredningen tar utgangspunkt i markeder der det allerede er minst 100 bekreftede smittetilfeller per 2. mars. Her antar de at tilliten til flyselskapene vil følge en V-form der den synker brått og følger samme kurve tilbake til normalen. Dette var trenden man så under SARS-utbruddet i 2002-2003.

«Globalt vil dette fallet i etterspørsel tilsvare 11 prosent fall i passasjerinntekter for hele 2020, tilsvarende 63 milliarder dollar (580 milliarder kroner)», skriver IATA i pressemeldingen. De anslår at Kina vil stå for det største fallet, med 23 prosent og et fall i inntekter på 200 milliarder kroner.

Dramatiske kutt i Norge

Den ekstensive spredningen ser på samme kurve, men for alle markeder der det er minst 10 bekreftede smittede, dette inkluderer Norge.

I de europeiske landene Norge, Frankrike, Italia, Tyskland, Nederland, Spania, Sverige, Sveits Storbritannia og Østerrike kan da passasjerfallet komme på 24 prosent, tilsvarende 350 milliarder kroner. I dette scenariet vil trafikkfallet prosentvis være like stort i disse landene som i Kina.

– Dominoeffekten av coronaviruset er nesten uten sidestykke. På litt over to måneder har industriens utsikter for store deler av verden tatt en dramatisk vending til det verre.

– Dette er en krise , sier administrerende direktør i IATA Alexandre de Juniac i pressemeldingen.

– Ekstraordinære tider

De ber myndighetene i landene ta grep for at flere flyselskaper skal unngå å havne i skifteretten.

– Flyselskapene gjør sitt beste for å holde seg flytende mens de utfører avgjørende oppgaver for å bringe sammen verdensøkonomien. Når myndighetene ser på stimulerende tiltak, vil flybransjen trenge kutt i skatter, avgifter og kravene til flyplass-slots (avgang og landingstider red. anm.). Dette er helt ekstraordinære tider, sier de Juniac.

Helsedirektoratet: Kan bli aktuelt med fly-restriksjoner til Norge

Under torsdagens pressekonferanse om corona-tilstanden i Norge, åpnet direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog for å legge restriksjoner på fly til Norge fra sterkt rammede områder.

– Vi ser også i dag på om vi skal gi ytterligere anbefalinger, eventuelt knyttet til fly fra enkeltområder. Det er beredskapsutvalget mot biologiske hendelser som vurderer dette, og vi skal se på dette i dag, sa Guldvog på pressekonferansen torsdag, ifølge NRK.

