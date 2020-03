Nordmenn coronafast i hurtigruteskip utenfor Falklandsøyene

Hurtigruteskipet skulle ha lagt til kai i Chile forrige uke, men landet har stoppet alle cruiseanløp fram til september. Skipet har i stedet satt kursen mot Falklandsøyene.

Hurtigruten avviser at noen av passasjerene er «coronafast» om bord.

– Vi har ikke hatt ett eneste smittetilfelle på noen av skipene våre, og ingen om bord har noen symptomer, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NTB.

Skipet forlot Chile 29. februar for en seilas til Antarktis og fjordene i Chile.

Ege understreker at Hurtigruten ikke ble nektet å legge til kai på bakgrunn av mistanke om coronasmitte, men at chilenske myndigheter har stengt grensene for alt og alle.

Roald Amundsen skal være framme på Falklandsøyene onsdag, ifølge Marine Traffic. Hurtigruten har en avtale med myndighetene på Falklandsøyene og skal få folk hjem derfra i løpet av noen dager.

– Ting tar litt tid på grunn av reiserestriksjoner, men Hurtigruten har de siste ukene fått flere tusen mennesker trygt hjem fra hele verden. Det skal vi få til også her, sier Ege.

I tillegg er det flere hundre australske leger, tannleger og medisinske ekspertene om bord på skipet, skriver The Guardian.