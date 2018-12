Sov lenger og spar 20 prosent på flybestilling

Ny analyse viser når det er smart å reise og hvor mange dager i forveien du bør booke turen for å spare mest.

Momondo har gjennomført sin årlige fly- og reiselivsundersøkelse som viser at spareglade nordmenn kan spare 35 prosent på å bestille flyreise til destinasjoner på Europa-kartet hvis dette gjøres en måned før avreisedato.

– Dette viser at det ikke lønner seg å vente til siste øyeblikk med å bestille fly. I gjennomsnitt er de billigste billettene tilgjengelige rundt 30 dager før avreise om man skal til Europa, og da er gjennomsnittsprisen på 1.907 kroner, forteller Mikala Riis Bagger, talsperson for momondo Norge i en pressemelding.

– Skal man til et annet sted i verden bør du bestille 74 dager før, og da er gjennomsnittsprisen 5.606 kroner, fortsetter hun.

Morgenen er den dyreste tiden om du skal fly til Europa og kvelden er dyrest om du skal fly til resten av verden.

– Ikke bare får du sove lenger, men du sparer også 20 prosent på å fly senere på dagen om destinasjonen er i Europa. Skal du reise til andre steder i verden, er det ofte at flyreisen er litt lenger. Da kan det være greit å ta flyreisen på ettermiddagen, forklarer Bagger.

– Tar du den mellom klokken 12 og 14, sparer du 6 prosent enn om du skulle fløyet mellom klokken 18 og 04 om natten.

Et populært reisemål for de som ønsker seg en storbyferie, er London. Ifølge flydata som ligger til grunn for momondos undersøkelse, befinner den billigste avreisen seg på kvelden, en tirsdag i oktober. Dersom det er Barcelona som frister mest, lønner det seg å reise på formiddagen en mandag i november.