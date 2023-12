– Jeg ble forelsket i Melbourne i veldig ung alder. Kjent for sin rike kultur innen kunst, mat og mote var det en by som for en small town girl som meg virket som en drøm, sier australske Nicola Harlem, gründer og designer av det internasjonale klesmerket The Curated, som har vokst i rekordfart fra “hovedkontoret” i et søvnig villastrøk i Asker.

Siden oppstarten for fire år siden har selskapet doblet omsetningen hvert år, for det meste gjennom webshopen, men The Curated åpnet også nylig en butikk i Harlems tidligere hjemby Melbourne, Australia.

Mote har lenge vært en stor interesse for klesdesigneren, og hun husker godt da moren kom tilbake fra shoppingturene sine i metropolen Melbourne, og delte alle trendene hun hadde sett.

Den norgesbaserte The Curated-gründeren Nicola Harlem gir sine beste tips til hjembyen Melbourne. Foto: Emma Silke/The Curated

– Ligner på Oslo



– Som en motehovedstad var Melbournes innbyggere kjent for å være en sesong foran alle andre.

Selv om Harlem er fra solfylte Australia, er det det skandinaviske i henne som har inspirert designet. 37-åringen er nemlig godt etablert i Norge med mann og tre sønner, etter å ha møtt sin fremtidige norske ektemann da de begge bodde og jobbet i Shanghai i Kina.

Verdensvante Harlem synes Melbourne på mange måter ligner på Oslo.

– Du har kystlinjen, en dynamisk og multikulturelt rik by, og innen mindre enn en time unna er du i kontakt med naturen.

Nicola Harlem anbefaler besøkende å ta en kjøretur langs The Great Ocean Road, der du kan se naturattraksjoner som de 12 disiplene. Foto: NTB

Sove i Melbourne



Jeg elsker å bo på et av Art Series-hotellene når jeg er i Melbourne. Hvert hotell er inspirert av en bestemt kunstner, med blant annet originale kunstverk på veggene og dedikerte kunstkanaler, kunstbibliotek, og guidede kunstturer.

Spise i Melbourne



Min favoritt er Entrecôte, som ligger i nabolaget Prahan. Dette er en svært populær restaurant der du sklir rett inn i Paris for en kveld, og selvfølgelig bestiller Entrecôte med frites.

Som en institusjon i bydelen Toorak har Neighbourhood Melbournes beste pizza. Sørg for å bestille på forhånd. Med Asia som nabo har Australia også et stort utvalg av fantastiske asiatiske restauranter. Chin Chin er stedet for deilig thai-mat og cocktails.

Beverly er det hotteste nye stedet i Melbourne. Det åpnet i april og er helt fantastisk. Du må bestille måneder i forveien for å nyte en cocktail her, og får 180 graders utsikt over Melbourne by.

Brunsj- og kaffesteder er også viktige i Melbourne. Blakeaway har mye gourmetmat og -drikke, og er fylt med barndomsfavoritter og vakkert kjøkkentilbehør. Forvent kø på Higher Ground hver helg, så bestill uker i forveien for en fantastisk brunsj hvor du vil gni skuldrene med Melbournes sosietet. Ricotta-pannekakene er next level.

Nicola Harlem i The Curated mener Melbourne har to ikoniske steder for shopping, High Street Armadale og Chadstone Shopping Mall. Foto: Privat

Drikke i Melbourne



Min favoritt er drinks og snacks på Her: Flykt til taket og nyt nattelivet i Melbourne med en fargerik cocktail.

Like ved Armadale-toglinjen ligger vinbaren Alberts – en lokal favoritt med en omfattende vinliste. Stikk også over til naboen Auterra Wine Bar etter å ha besøkt The Curated for å nyte god vin sammen med små matbiter.

Shoppe i Melbourne



Melbourne har to ikoniske steder for shopping, High Street Armadale og Chadstone Shopping Mall. Chadstone er det største kjøpesenteret på den sørlige halvkule. Med Sofitel rett ved siden av tiltrekker dette kjøpesenteret seg folk fra hele verden som flyr direkte inn og handler. Du trenger komfortable sko og en hel dag for å utforske dette stedet.

Oppleve i Melbourne



Jeg vil på det sterkeste anbefale å kjøre langs The Great Ocean Road utenfor Melbourne. Det er et sted du aldri vil glemme. Like utenfor Melbourne ligger også Yarra Valley, som er opprinnelsesstedet til noen ikoniske, australske viner.

Black Rock er den beste stranden å besøke. Her blir du plutselig transportert til en vakker strand som ser ut til å være fra en annen planet.

