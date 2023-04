SPANIA: Klosteret Santo Toribio de Liébana huser det som skal være det største fragmentet av Jesu Kristi kors og er et mål for pilegrimer som ønsker å besøke stedet.

16. april hvert år feires dette med en egen Santo Toribio-fest. Men når 16. april faller på en søndag, slik som i år, utløser det et helt år med feiring. Fram til 16. april 2024, vil det ha blitt arrangert mer enn 400 aktiviteter, inkludert 150 konserter, 20 tradisjonelle festivaler, 70 sportsarrangementer, 30 scenekunstforestillinger og 20 gastronomiske programmer.

Garantert nok til å kunne tilfredstille den mest kulturtørste pilegrim!

Klosteret Santo Toribio, som huser Lignum Crucis: det største fragmentet av Jesu Kristi kors. Foto: Turismo de Cantabria

Fragmenter av Jesu Kristi kors



Santo Toribio de Liébana ligger i Cantabria, midt i hjertet av Nasjonalparken Picos de Europa. Hit kan du komme ved å vandre pilegrimsveien el Camino Lebaniego.

Hele veien strekker seg 71,73 kilometer mellom San Vicente de la Barquera og klosteret Santo Toribio. På turen får du fantastisk natur med på kjøpet. Du kan komme for naturen, for kulturen, for religionen eller en kombinasjon.

Pilegrimsrute til klosteret Santo Toribio har århundrer av historie:

Klosteret huser Lignum Crucis: det største fragmentet av Jesu Kristi kors. Selv om denne UNESCOs verdensarvveien kan gås når som helst (den henger også sammen med Jakobsveien), åpnes klosterets tilgivelsesdør/den hellige døren (Puerta del Perdón) kun i løpet av det hellige året, en begivenhet som tiltrekker seg tusenvis av pilegrimer på jakt etter "jubelårets nåde", det vil si tilgivelse for alle synder.

Mirador de Santa Catalina - Natur som tar pusten fra deg, her ved Nasjonalparken Picos de Europa Foto: Turismo de Cantabria

Spektakulær rute for fotturer

- Langs ruten passerer du gjennom fjellområder med stor naturverdi og du kan oppdage utrolige steder, lokker det spanske turistkontoret Turespaña i en pressemelding og nevner:

Gå ikke glipp av oppstigningen til taubanen Fuente Dé, som tar deg til en høyde på over 1800 meter.

En pilegrim på stranden i Merón i spanske Cantabria. Foto: Turismo de Cantabria

Blant de forskjellige skogene finner du eventyrskoger som Habario de Pendes, en kastanjelund med hundre år gamle trær.

Gå heller ikke glipp av La Hermida-juvet, som med sine 21 kilometer er det lengste på den iberiske halvøy.

I Spania er det tre steder som feirer «Hellig år»:

Det mest kjente er Santiago de Compostela som akkurat er ferdig med sin markering nummer 120.

Caravaca de la Cruz i Murcia feirer sitt neste Jubelår i 2024