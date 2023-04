ITALIA: Barone Ricasoli er Italias eldste fungerende vinprodusent og ligger majestetisk til like nedenfor det gigantiske slottet Castello di Brolio, i de sørvendte skråningene i Chianti Classico.

Slottet har 14 meter høye murer, med en omkrets på 450 meter.

Om du lett blir bilsyk; vær oppmerksom på at det er hundrevis av svinger i vakkert, kupert terreng opp til slottet, en halvannen times kjøretur sør for byen Firenze.

33 generasjoner Ricasoli

På et besøk nylig er Francesco Ricasoli klar i sin tale til Finansavisen.

– Jeg bærer fruktene av mitt 30 år lange arbeid. Hver eneste euro er investert i å gjøre Barone Ricasoli sterkere enn noen gang. Og jeg går ikke etter kvantitet, men etter kvalitet i alle ledd i vår produksjon. Samtidig forsøker jeg å holde tritt med den teknologiske utviklingen som skjer i vinbransjen.

I 1993 var det krise, og Francesco Ricasoli ble som 33. generasjon hentet inn for å berge renommé til en «skadeskutt» merkevare.

Casalferro (t.v) er laget siden 1993 og er en super-toscaner. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Toscana

Toscana ligger idyllisk til mellom Appenninene i nord og Det tyrrenske hav i sør. Bratte, rullende åser ispedd høye sypresser, delikate oliventrær, kraftige vinstokker og ett og annet vakkert steinhus danner en tidløs scene som tiltaler alle besøkende. Toscana er også sentrum for fremstilling av en god andel av landets velkjente kvalitetsviner, som gjerne omtales som supertoscanere, med legendariske Sassicaia som den fremste representanten.

Etruskerne ga opprinnelig Toscana dets navn, og det er stor sannsynlighet for at det var de som etablerte vindyrkingen i området. Regionen var gjennom middelalderen preget av økonomisk velstand, særlig fordi Firenze på den tiden representerte Europas økonomiske maktsentrum. Toscana preges fortsatt av relativt store vineiendommer og langt mindre av kooperativer enn resten av Italia.

Francesco Ricasoli ble i 1993 hentet inn for å berge renommé til en «skadeskutt» merkevare. Foto: Camilla Bjørnsen / Finansavisen

Brettet opp ermene

Francesco Ricasoli hadde gode grunner til å brette opp ermene. Familien har hatt slottet i sitt eie siden 1141, og på slektstavlen til Ricasoli-familien kryr det av baroner og adelstitler. Mange viktige historiske avgjørelser er nok tatt i den majestetiske spisesalen på slottet, som har en takhøyde på syv meter.

En av hans mest berømte slektninger, Bettino Ricasoli, ble i 1861 den første statsministeren i det forente Italia. Han ble kalt «jernbaronen» og satt i to korte perioder som statsminister. Den første eksporten av vin fra eiendommen til utlandet var til Amsterdam i 1696. I 1872 «oppfant» Bettino Ricasoli Chianti-miksen, med Sangiovese og Canaiolo som hoveddruer.

I mange hundre år har kjerneområdet for Chianti-viner vært det kuperte landskapet mellom Siena og Firenze. Chianti Classico er navnet på vinområdet, og mest klassisk er Barone Ricasoli på Castello di Brolio. Familien Ricasoli har gjennom alle tider vært toneangivende i utformingen av vinområdet Chianti.

Noen smaksprøver fra Barone Ricasoli:

Omveltning for adelen

Den store omveltningen for adelskapet kom da mezzadri-systemet ble avviklet i løpet av 1950-årene.

Systemet er like enkelt som genialt for de rike landeierene. Fattige bønder får et land å dyrke og leve på, mot å levere halvparten av produksjonen til den som eier jorden.

Dessverre var det mange som ikke klarte omveltingen i næringskjeden, deriblant Ricasoli. De valgte å selge ut etterhvert.

Barone Ricasoli er den eldste vingården i Italia, og den som skapte Chianti Classico. Foto: Camilla Bjørnsen

Overtok all gjelden

Faren til dagens eier, Francesco Ricasoli, solgte landeiendommene og vindelen til den amerikanske ølgiganten Seagrams, som satte i gang massive utvidelser for å øke volumet. Prestisjeprosjektet gikk med dundrende tap, og bankene kom på banen. De analyserte situasjonen og endte med å lage en redningspakke for å selge tilbake til familien Ricasoli.

I Firenze satt 33. generasjon Francesco Ricasoli og hadde utdannet seg til fotograf. Han var stolt av slekten sin, og eide sammen med sine to søstre fortsatt det staselige, store slottet. Han overtok i 1993 – og kjøpte tilbake Barone Ricasoli for 1 dollar mot å overta gjelden i selskapet. Situasjonen var kritisk. Omdømmet hadde nådd bunnen grunnet dårlig bulkvin, vinmarkene var i dårlig form og det eneste som var i svært god stand var de enorme, nybygde underjordiske kjellerne i betong.

I løpet av en periode på 30 år, og ved hjelp av mange millioner investeringer i euro, gode bankvenner og meget kompetente fagpersoner i alle ledd, har Francesco Ricasoli snudd Barone Ricasoli til å bli en markant vinprodusent i Italia. I vinmarkene går alt i retning økologisk, steg for steg. Produksjonen gikk ned fra 10 millioner flasker i året under Seagrams til beskjedne 2,5 millioner flasker i dag.

Det blir det vinkvalitet av.