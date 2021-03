- La skisporene være det eneste som ligger igjen etter påskeferien, oppfordrer organisasjonen.

#likefinsomfør-kampanjen ble startet i 2020 etter en økning i antall meldinger om forsøpling i parker, langs stier, på strender og i skogen under nedstengingen av Norge.

- Vi inviterte til en ny type dugnad i 2020. Med #likefinsomfør ønsket Hold Norge Rent å få med seg hele Norge på en dugnad for å forebygge forsøpling, og vi opplevde stor oppslutning, særlig blant våre medlemmer og samarbeidspartnere, sier daglig leder, Lise Gulbransen i en pressemelding.

Vis din favorittplass i påsken

Kine Lillerud, Kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder #likefinsomfør og Dovettkampanjeni Hold Norge Rent Foto: Hold Norge Rent

Denne påsken skal mange av oss ut og nyte våren enten det er i byen, ved sjøen, på fjellet eller bare i vårt eget nærmiljø, og Hold Norge Rent oppfordrer alle norske påsketurister til å være bevisste på hvordan vi etterlater oss stedene vi besøker.

- Vi inviterer alle til å vise frem sin favorittplass i påsken og dele bilder av hvordan plassen etterlates #likefinsomfør. Det eneste som skal ligge igjen etter oss er skispor i snøen eller fotspor i sanden, sier prosjektleder Kine Lillerud.

Små grep gir stor gevinst

Ingen ønsker å forsøple med vilje, men det er fort gjort at sjokoladepapiret eller papirlommetørkledet som ligger i lommen, faller ut i løpet av turen. Hold Norge Rent oppfordrer derfor alle til å ta godt vare på småsøplet på tur.

Mange tenker nok at det er greit at appelsinskallet ligger igjen etter rastepausen, men også matavfall er forsøpling. Det kan ta lang tid før mat som kastes i naturen brytes ned, og det er dessuten mye hyggeligere å komme til en rasteplass som er fri for andres matavfall.

MUNNBIND I SNØ: Legg munnbindet i en lomme med glidelås så unngår du at det faller ut i løpet av turen. Foto: Hold Norge Rent

Fire tips til en søppelfri påske

·Legg emballasje og munnbind i en lomme med lås eller glidelås

APPELSINSVIN: Det kan ta lang tid før matavfall du kaster i naturen brytes ned. Foto: Hold Norge Rent

· Ikke kast matavfall i naturen

· Ha med en pose til avfallet ditt på tur

· Ikke brenn søppel på bålet

- Vi håper det kan bli en påsketradisjon å etterlate naturen like fin som før, og vi oppfordrer alle som er på tur denne påsken til å vise oss dette ved å bruke emneknaggen #likefinsomfør i sosiale medier, sier Lillerud.

På likefinsomfør.no får du miljøvennlige ferietips uansett om du skal til fjells, til skogs, på sjøen eller bli i byen denne påsken.