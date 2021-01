Sport, fritid og hverdag: 25% på alle jakker hos Get Inspired

Frem til og med torsdag kan du benytte deg av superpopulær kode til å fornye jakkegarderoben med merker som Bergans, Johaug, Peak Performance og Dæhlie.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Get Inspired har et stort utvalg jakker i alle varianter, og listen er uendelig: lette jakker, allværsjakker, turjakker, varme jakker, vindtette jakker, jakker med eller uten hette … for å nevne noen.

Nå er det duket for et solid jakkesalg, og med den eksklusive rabattkoden NYJAKKE kan du nå sikre deg 25% rabatt på alle jakker til alle sesonger og bruksområder i Get Inspireds nettbutikk. Her er et lite utvalg av attraktive produkter, og som alltid må du være rask om du ikke vil risikere at modellene forsvinner ut fra lageret.

Veiledende pris: 4999 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

En klassisk og tidløs parka som passer til alle anledninger. Her tilbys det tre ulike muligheter: bruk skalljakken for regnfulle dager, den varme avtagbare linerjakken i dun, eller bruk begge for ekstra værbeskyttelse. Ytterjakken har ventilasjonsåpning på ryggen, og store lommer med glidelås i front. Jakken har stor og god hette, og den kan enkelt tilpasses i livet.

3-i-1-jakken fra Johaug får du nå 25% rabatt på hos Get Inspired..

Veiledende pris: 2199 kroner

Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Get Inspired

Møt vinterkulden ikledd en komfortabel jakke laget av 70% resirkulert ull. Med løst og tøft snitt fungerer jakka utmerket til både hverdags- og fritidsbruk. Jakken er en del av Bergans' Oslo-kolleksjon som består av hverdagsplagg med tekniske egenskaper fra turbekledning.

Den varme jakken fra Bergans får du nå 25% rabatt på hos Get Inspired.

Veiledende pris: 2199 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Den perfekte jakken til hverdagsbruk og andre utendørs aktiviteter. Hybridjakke med myk andedunisolasjon og god stretch. Jakken er vind- og vannavvisende og enkel å pakke med seg da den tar liten plass. En feminin passform og gode pusteegenskaper gjør denne jakken perfekt til alle sporty damer.

Den lette dunjakken fra Peak Performance får du nå 25% rabatt på hos Get Inspired.

Veiledende pris: 2499 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Denne jakken er skapt for skiftende vær, uansett hvilken aktivitet du foretar deg utendørs. Den er fleksibel, men likevel robust samtidig som den har et isolerende lag som holder deg varm. Den er også vannavvisende og vindtett, noe som gjør at den passer alene, eller som et ekstra lag under en skalljakke. Perfekt å ha i tursekken da den er lett og tar liten plass.

Den varme og gode jakken fra Peak Performance får du nå 25% rabatt på hos Get Inspired.

Veiledende pris: 1999 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Superdeilig jakke fra ICHI som er perfekt utover vinteren når temperaturen stuper. Jakken har varmt dunfyll, flere praktisk lommer, god lengde og ribbekanter på mansjettene. Grunnet jakkens passform, kan den oppleves som stor i størrelsen. Så dersom du vipper, anbefales det å gå ned en størrelse.

Nå får du 25% rabatt på den lange, varme jakken fra ICHI hos Get Inspired.

Veiledende pris: 849 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Denne jakken har alt du trenger til våte løpeturer. Den er vannavvisende og har praktisk hette spesiallaget for løping slik at ikke synsfeltet ditt blir begrenset. Jakken er ellers lett, og strategisk plassert ventilasjon på ryggen gjør at du får en komfortabel løpetur fra start til slutt.

Løpejakken fra Nike får du nå 25% rabatt på hos Get Inspired.

Veiledende pris: 1399 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Colorado-jakken er en lett langrennsjakke ment for rolige skiturer hvor komfort er viktig. Dette er en perfekt jakke for deg som ønsker en litt løsere passform. Vind- og vannavvisende 3-lags softshell med stretchpaneler under ermene gir deg optimal bevegelsesfrihet og ventilasjon. På innsiden finner du en strammesnor nederst på jakken som gjør at du kan tilpasse den etter ønske.

Den fine langrennsjakken fra Dæhlie får du nå 25% rabatt på hos Get Inspired.

Veiledende pris: 2499 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Lett langrennsjakke perfekt for trening med høy intensitet. Jakken er utstyrt med teknisk softshell-materiale som gir fantastisk bevegelighet, i tillegg til å være både vind- og vannavvisende. Kragen har børstet innside og jakken har Bionic Finish Eco-teknologi på stoffets overflate som sørger for at lett regn og sludd preller av. Stretchpanel i ryggen og under ermene for best mulig bevegelighet og ventilasjon, samt elastiske mansjetter for optimal passform.

Den lekre langrennsjakken fra Dæhlie får du nå 25% rabatt på hos Get Inspired.