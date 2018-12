Bjørns reisetips: Slik blir du bedre kjent med tyrkerne

Mange gleder seg over at Tyrkia er tilbake i charterselskapenes feriekataloger. Ikke uten grunn, for landet har en rik og spennende kultur – og utrolig hyggelige innbyggere.

Samtidig er Tyrkia et meget sammensatt land, beliggende i spennet mellom øst og vest, Asia og Europa. Bare i øst holder mer enn 50 ulike folkeslag til. Å sammenfatte dette utrolig spennende landet på noen få linjer er mildest talt umulig. Vi prøver likevel. Da landsfaderen Kemal Atatürk (som betyr Tyrkias far) samlet landet og etablerte den tyrkiske republikken i en sekulær stat i 1923 la han samtidig premissene for et mer moderne, homogent samfunn. Han innførte blant annet det latinske alfabetet, og avskaffet den tradisjonelle klesdrakten for menn. Fortsatt er islam hovedreligion, som praktiseres i varierende grad. Forskjellen er stor mellom de store byene og landsbygda, særlig i øst, som mange steder er forholdsvis underutviklet. De aller fleste som har opplevd tyrkere på hjemmebane finner dem svært vennligsinnede og imøtekommende. Men det er alltid viktig å ha i bakhodet – som en generell regel – at Tyrkia i hovedsak har mer til felles med Asia enn Europa. «Hjertet er i Asia, mens ansiktet er vendt mot Europa», som noen har uttrykt det. Saken fortsetter under bildet: Du bør absolutt stikke innom en av de mange basarene, om du tar turen til Tyrkia. Foto: Bjørn Moholdt Før du entrer en moské tar du av deg skoene, slik muslimene gjør. På landet tar innbyggerne også av seg skoene når de går på besøk til hverandre, men i byene har dette endret seg. Det er uansett en fin gest å sette skoene igjen ved inngangsdøra. Gjestfriheten i Tyrkia er ekte, sjenerøs og til tider overveldende. Er du invitert hjem til venner på middag er det vanlig å ta med blomster, godteri eller bakervarer. Vet du at familien drikker alkoholholdige varer kan du også ta med en flaske vin. Tyrkerne vurderer ofte mennesker etter klesdrakten, og i forretningssammenheng kler man seg konservativt. Kvinner bør helst bruke skjørt som går godt under knærne, men i de typiske turistområdene er Tyrkia stort sett ikke annerledes enn Vest-Europa. Det kan også være lurt – i hvert fall i starten av et vennskap – og ikke ta opp kontroversielle temaer. Internasjonal politikk, familie, forretning og hobbyer er gode samtaletemaer. Så kan man gå mer I dybden når vennskapet er skikkelig etablert. For får du en tyrker som venn har du han eller henne for livet.