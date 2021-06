– En del ferieruter langs hovedveiene og inn og ut av de store byene byr på betydelige utgifter til bom og ferger, men tar du noen omveier for å oppleve noe annerledes, kan du unngå en del bom- og fergeutgifter, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

Alle som kjører sør for Tromsø må regne med utgifter til bompenger og ferger. Det varierer riktignok en del utfra hvilken vei du velger, selv på hovedveiene. Eksempelvis koster turen mellom Oslo og Trondheim nesten 300 kroner mindre tur-retur med en dieselbil om du velger Østerdalen fremfor Gudbrandsdalen. Og velger du riksvei 9 fremfor E39 tur-retur Bergen-Kristiansand, slipper du med drøye 750 kroner mindre i bompengeutgifter.

Bom- og fergekostnader på ulike strekninger: Oslo-Trondheim E6 og Rv 3 (Østerdalen) Dieselbil: 427,20 kr

Elbil: 40 kr Oslo-Trondheim E6 (Gudbrandsdalen) Dieselbil: 720 kr

Elbil: 22,40 kr Oslo-Kristiansand Dieselbil: 276,80 kr

Elbil: 80,80 kr Oslo-Bergen Rv7 (Hardangervidda) Dieselbil: 542,40 kr

Elbil: 193,60 kr Oslo-Bergen E16 (Over Hemsedal) Dieselbil: 380,80 kr

Elbil: 64 kr Oslo-Stavanger (E134 og FV45) Dieselbil: 316,80 kr

Elbil: 90,40 kr Oslo-Stavanger (E18 via Kristiansand) Dieselbil: 313,60 kr

Elbil: 99,20 kr Oslo-Ålesund (E6 og E136) Dieselbil: 592 kr

Elbil: 24 kr Bergen-Ålesund (E39) Dieselbil: 788 kr

Elbil: 389,80 kr Bergen-Trondheim (E39 langs hele vestlandskysten) Dieselbil: 1447,80 kr

Elbil: 688,60 kr Bergen-Trondheim (E16 til Sel i Gudbrandsdalen, så E6 videre) Dieselbil: 228,80 kr

Elbil: 40 kr Bergen-Kristiansand (E39) Dieselbil: 1096,60 kr

Elbil: 481,20 kr Bergen-Kristiansand (Rv 9) Dieselbil: 344,80 kr

Elbil: 164,40 kr Stavanger-Ålesund (E39) Dieselbil: 1346,70 kr

Elbil: 616,50 kr Stavanger-Trondheim (E39 langs vestlandskysten) Dieselbil: 2563,80 kr

Elbil: 1180,40 kr Stavanger-Kristiansand (E39) Dieselbil: 36,80 kr

Elbil: 18,40 kr Trondheim-Bodø Dieselbil: 388,80 kr

Elbil: 12,80 kr Trondheim-Kristiansand (via Østerdalen og Oslo) Diesel: 667,20 kr

Elbil: 106,40 kr Trondheim-Kristiansand (via Gudbrandsdalen og Oslo) Diesel: 960 kr

Elbil: 88,80 kr Trondheim-Tromsø Dieselbil: 840,20kr

Elbil: 167,40 kr Tromsø-Bodø Dieselbil: 502,60 kr

Elbil: 180,20 kr Tromsø-Alta Dieselbil: 0 kr

Elbil: 0 kr Tromsø-Kirkenes Dieselbil: 0 kr

Elbil: 0 kr Bompengekalkulator.no gir god oversikt over prisene for både bompenger og ferger langs den ruten du velger. Prisene er inkludert 20 prosent Autopass-rabatt. Prisene ovenfor er tur-retur på hele den aktuelle strekningen. Både bompenger og fergekostnader er med i summen. Prisene er innhentet 24. juni 2021.

– Det kan være enda mer å spare om du velger å kjøre mer utenfor allfarvei. Med god planlegging og litt bedre tid til selve reisen, kan bom- og fergekostnadene dine bli betydelig lavere, sier Sødal.

– Kanskje er det en god idé å la selve bilturen bli en viktig del av ferien, spør Sødal, - Rett og slett at reisen blir målet i stedet for at man skal komme raskest mulig frem til ett feriemål, fortsetter han.

Den mest kostbare kjøreruta i Norge er om du reiser fra Stavanger langs hele vestlandskysten til Trondheim. Da må du ut med rett 2563,80 kroner til bompenger og ferger tur-retur, og har du ikke Autopass-brikke må du betale enda mer.

– Om lag en tredjedel av denne kostnaden er på strekningen mellom Stavanger og Bergen, sier Sødal.

Nord for Tromsø er det bompenge- og fergefritt.