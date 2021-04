Derfor minner nå Skatteetaten alle nordmenn om å overholde tidsfristen. Du kan søke om utsettelse, men glemmer du det risikerer du å bli skattet hardere enn nødvendig.

Dersom du leverer uriktige og ufullstendige opplysninger i skattemeldingen kan du bli ilagt tilleggsskatt. Hvis du ikke overholder frister risikerer du dessuten tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Det er allerede utbetalt nesten ti milliarder kroner i skatt til gode til en million lønnstakere og pensjonister, ifølge Skatteetaten.

600.000 nordmenn har imidlertid ikke åpnet selvangivelsen få dager før fristen løper ut.

– Det kan være at du skal ha mer penger til gode

– Det er viktig at du sjekker mer enn om du har foreløpig skatt til gode eller skatt å betale. Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på. Det kan være at du skal ha mer penger til gode enn den forhåndsutfylte skattemeldingen viser, påpeker skattedirektør Nina Schanke Funnemark i et presseskriv.

Ifølge Skatteetaten har ni av ti nordmenn åpnet skattemeldingen, mens over to millioner allerede har levert den. Leveringsfristen er 30. april.

Fordelen med å overholde tidsfristen er at du kan få utbetalt skattepenger du har til gode tidligere enn før da alle måtte vente til tidligst sommeren med å få utbetalt penger til gode.

– Du kan få utbetalt skatteoppgjøret tidligere



– Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpi Foto: NTB scanpix

I år har over en million lønnstakere og pensjonister allerede fått skatteoppgjøret sitt.

– Har du fått den nye skattemeldingen kan du få skatteoppgjøret tidligere om du sender den inn på nett før leveringsfristen. Du kan fortsatt benytte deg av leveringsfritaket så lenge du har sjekket at opplysningene stemmer. juni, sier skattedirektøren.

Skatteetaten har laget en egen podkast om skatt og skattemeldingen. Podskatt finner du på flere digitale plattformer for podcast.

– Du får varsel av oss når oppgjøret ditt er klart

Tilhører du gruppen skattebetalere som har fått skattemeldingen i gammelt format, vil du motta melding om skatteoppgjøret tidligst 24. juni, eller i tidsrommet august til oktober.

– Det kan være flere årsaker til at noen får skatteoppgjøret tidligere enn andre, men vi kan ikke gi den enkelte en konkret dato for verken når skatteoppgjøret er klart eller når du får eventuelle penger til gode inn på konto. Du får varsel av oss når oppgjøret ditt er klart, forklarer Schanke Funnemark.

– Husk at du selv er ansvarlig

Til de som ennå ikke har åpnet skattemeldingen, har skattedirekøtøren denne beskjeden:

– Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige, sier Nina Schanke Funnemark.

Hvis du derimot venter på opplysninger eller svar, eller trenger mer tid, kan du søke om å få utsatt frist for å levere skattemeldingen. Fristen for dette er 30. april og da utsettes leveringsfristen med 30 dager, ifølge skatteetaten.no/utsettelse.