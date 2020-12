Tilsyn mener skattemeldingen bryter krav til universell utforming

Det mener Tilsynet for universell utforming av IKT. De har testet lesing, utfylling og innlevering av skattemeldinga, og avdekket to avvik.

Tilsynet har funnet feil som gjelder skjemaer og koding og mener at etaten ikke sikrer at skattemeldinga er mulig å bruke for alle.

Kontrollen avdekket brudd på 6 av 19 krav som ble testet. Skatteetaten har fått pålegg om retting, og skal rette avvikene innen 1. mars 2021. Dersom avvikene ikke er rettet innen denne datoen, vil Skatteetaten få tvangsmulkt i form av dagbøter.