Kollaps uten sidestykke i eurosonen: – Det bratteste fallet noensinne

Den såkalte innkjøpssjef-indeksen PMI, som blir utviklet av analyseselskapet IHS Markit, har stupt til rekordlave 13,5 i april. I mars lå den på 29,7.

PMI er en indikator for økonomisk aktivitet, og en verdi på under 50 indikerer fallende aktivitet.

– Eurosonen lider i april under det bratteste fallet i næringslivsaktivitet og sysselsetting som noen gang er registrert, som et resultat av tiltakene iverksatt for å stanse coronautbruddet, skriver selskapet.

Det er servicesektoren som lider særlig mye, der hoteller, restauranter og selskaper i reiselivssektoren sliter mest.

Arbeidsledigheten økte også betydelig for andre måned på rad.

I eurosonens to største økonomier, Tyskland og Frankrike, ligger PMI-indeksen på henholdsvis 17,1 og 11,2. Det er kraftige fall fra situasjonen i mars, da de lå på 35 og 28,9.

Merkel: Tyskland er klare til å bidra et betydelig større EU-budsjett

Tyskland er villig til å bidra til et «betydelig større» EU-budsjett for å hjelpe land som sliter under coronakrisen, sier statsminister Angela Merkel.

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,5 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.580.637 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 179.069 (6,9 prosent) av de registrert smittede er døde. * 705.360 (27,3 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 57.208 (3,4 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 819.321 smittet, 45.355 døde * Italia: 183.957 smittet, 24.648 døde * Spania: 208.389 smittet, 21.717 døde * Frankrike: 158.050 smittet, 20.796 døde * Storbritannia: 129.044 smittet, 17.337 døde * Belgia: 41.889 smittet, 6.262 døde. * Iran: 85.996 smittet, 5.391 døde. * Tyskland: 148.766 smittet, 5.102 døde. * Kina: 82.788 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 34.842 smittet, 4.054 døde * I Norge er 7.250 smittet (183 døde), i Sverige er 16.004 smittet (1.937), i Danmark er 7.912 smittet (384), i Finland er 4.129 smittet (149) og på Island 1.778 smittet (10). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

– I solidaritetens ånd bør vi være forberedt på å komme med helt forskjellige, det vil si mye større, bidrag til EU-budsjettet over en gitt periode, sa Merkel i en tale til den tyske nasjonalforsamlingen torsdag.

Talen kommer før EU-ledernes videokonferanse der de skal diskutere en ny tiltakspakke.

Nedstengninger knyttet til coronakrisen har ført til en svært krevende økonomisk situasjon for mange land i eurosonen.

Merkel understreker at tyskere må leve med coronautbruddet i lang tid framover,

Tyskland har registret over 150.000 smittetilfeller, og over 5.300 coronasmittede er døde.

Lagarde: EUs økonomiske redningsplan kan komme for sent

Sjefen for den europeiske sentralbanken sier eurolandenes økonomi kan krympe med opptil 15 prosent, og at EUs redningsplan kan være «for lite, for sent».

ESB-sjef Christine Lagarde kom med sin advarsel da hun deltok på EUs videotoppmøte torsdag, sier en EU-kilde. Banken har regnet på tre scenarioer, og i det verste går økonomien tilbake altså hele 15 prosent.

Veien ut av den økonomiske krisen i kjølvannet av covid-19-pandemien er hovedtema for møtet. Lagarde oppfordret EU-landenes ledere til å være «raske, bestemte og fleksible». Hun sa tiltakene for å få økonomien på fote igjen kan ende opp med å være for lite og komme for sent.

Det vanskeligste punktet er utformingen og finansieringen av et gjenreisingsfond som kan være verdt mange tusen milliarder kroner.

Før møtet var det lite som tydet på et endelig gjennombrudd torsdag.