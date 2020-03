Bilselger om corona-tiltakene: – All fornuft ut av vinduet

Bilbransjen er naturligvis ikke uberørt av alt som skjer rundt oss akkurat nå. Kronekursen stuper mot både dollar og Euro, en rekke arbeidstakere frykter for arbeidsplassene sine og mange er svært usikre på framtiden. Som om ikke det var nok, blir vi altså oppfordret til å holde oss hjemme.

For de fleste er bilkjøp den nest største investeringen vi gjør i livet. Slik situasjon er nå er det ikke kjøp av ny bil som står øverst på lista for mange av oss. Det merkes naturligvis ute hos bilforhandlerne.

Ola Flo er eier av Bilsenteret Stryn – som har avdeling i Stryn og like utenfor Oslo. De har vært i markedet siden 1994.

Nå merker de at trafikken i butikken synker.

– Det er ikke så mange innom, lenger. Men vi bruker tiden til å rydde og vaske lokalene våre litt mer enn vanlig – og selvsagt polere bilene en ekstra runde. Hverdagen er nesten business as usual – bortsett fra at vi følger de rådene som gjelder rundt desinfisering. Alle som kommer inn får antibac, vi vasker og tørker over ekstra nøye inni bilene, forteller han.

Heldigvis skjer mye via internett og telefon, slik at de fortsatt får solgt biler.

Unntakstilstand en stund framover

Flo har etter hvert mange års erfaring, men en lignende situasjon har han aldri vært borti.

– For én måned siden tenkte vi knapt over dette viruset. I dag er det full panikk. Pressen bidrar til å hausse opp stemningen. På et tidspunkt kommer folk til gå lei, og gidder ikke å lese sakene, lenger. Det kan bli et problem, fordi man da risikerer å gå glipp av viktig informasjon, mener Flo.

Kundene som ringer har også mange spørsmål om hva han tenker om veien videre.

– Jeg tror vi må være forberedt på en slags unntakstilstand en måned framover. Men på et tidspunkt må vi rett og slett tilbake til normalen.

Kan ikke fortsette

Selv om han fortsatt vil ha åpent hver dag, mener han at det må skje noe i løpet av kort tid. Hvis ikke frykter han en fullstendig kollaps i norsk økonomi.

– Jeg synes de voldsomme grepene som er tatt blir for mye. All fornuft er blåst ut av vinduet. Snart får det briste eller bære – hjulene i samfunnet vårt må i gang igjen. Hvis ikke går vi konkurs alle mann, fortsetter han.

Valuta-utviklingen er minst like skummelt som viruset. I skrivende stund koster det nærmere 13 kroner for en Euro – og nesten 12 kroner for en dollaren. Det vil si at den er blitt mer enn to kroner dyrere enn ved inngangen til 2020. Går vi lenger tilbake i tid, var for eksempel dollaren rundt seks kroner, hele perioden fra 2009-2014.

Den raske utviklingen gjør det vanskelig for alle som driver med import av varer.

– Enn så lenge kommer vi til å sitte i ro i båten. Vi har penger i banken. Hvis kroneverdien fortsetter å være så lav, må vi jo bare forhandle enda bedre priser i Tyskland. De merker jo også på økonomien hvordan dette utvikler seg.

Noen gode nyheter

Midt oppe i alt det dystre som preger nyhetsbildet, finner den entusiastiske bilmannen noen lyspunkter.

– Oljeprisen gjør jo at prisen på bensin bare kommer til å bli lavere en stund framover – og holde seg lav en god stund. Det er gode nyheter. Dessuten er jo bilen en god kilde til bedre humør, for mange. Vi er flere som har en hobbybil eller to i garasjen, som gir litt sjelefred, på samme måte som hund gjør det for andre. Jeg har en gammel Cadillac som skal få årets første tur, så snart asfalten blir tørr. Det gleder jeg meg til.

Han påpeker også at oppi alt som skjer, er det også en del som får bedre tid.

– Jeg har noen kunder som er i karantene, og nå endelig får satt seg ned og sett litt ordentlig på hvilke biler de skal ha. Dommedagsprofetiene er mange nå, så vi er nødt til å finne noen lyspunkter der vi kan.

