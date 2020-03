– Første turen endte med at kona brukte utestemmen inne

Broom.no

I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Ford Escort var i utgangspunktet tenkt som en enkel og rimelig familiebil for "Hvermannsen" da den ble lansert i 1967, som 1968-modell.

Motorene var på enten 1100 eller 1300 kubikk. I 1970 kom en mer sporty 1300 GT med 76 hk. Bilene var sin enkle konstruksjon til tross, svært lettkjørte og ble etter hvert populære i først rally, så andre motorsportsgrener.

For å gjøre en lang historie kort; det ballet på seg. Både twin-cam modeller og RS-modeller av ymse slag dukket opp. Bilene er i dag, på tross av sitt enkle opphav, nesten som sportsbiler å regne.

Prisene har formelig skutt i været og veldig mange biler er MYE sprekere nå enn den gang de trillet ut fra fabrikkene i Halewood i England, eller Saarlouis i Tyskland.

Det er bilen til Svien Hellegaard et veldig godt eksempel på. Her er hans historie og hans bil.

Bilen:

Merke, modell: Ford Escort MK1, 1974-modell.

Hvor lenge har du eid den? Begynner å nærme seg to år.

Eieren: Navn: Svein Hellegaard Alder: Har bikket 50 år nå ... Bosted: Aurskog

Hva har du gjort med den? Jeg har byttet interiør og montert Cibié ekstralykter. Men det meste var gjort før jeg kjøpte den.

Motor, girkasse og bakaksel kommer fra Volvo. Motoren er trimmet med både turbo og kompressor og har selvfølgelig forsterket innmat og datasprut.

Effekten er på 406 hestkrefter i race-modus, men til hverdagsbruk på litt over 200.

Forstillingen er forsterket og ombygget fra Ford Sierra Cosworth og bremsene er forsterket med skiver rundt om. Det er den kjempe-korte versjonen av det som er gjort.

Her er er Escorten avbildet på utstilling. Foto: Privat

Liker best med bilen: Fin å kjøre på vei og bane. Velbygd bil som går veldig bra!

Liker minst med bilen: Lakken. Den burde vært lakkert på nytt, da den er garasje-lakkert.

Beste opplevelse med bilen: Første prøvetur, vi hadde akkurat tatt bilen av hengeren og jeg hadde ikke prøvd den før. (Vi kjørte 195 mil for å hente den). Kona og jeg kjørte en tur og ut av en rundkjøring sier jeg at vi må kjenne litt på den. Det endte med at hun brukte ute-stemme inni bilen og hadde begge armene i været – og jeg digga det!

Framtidsplaner for bilen: Ta best mulig vare på den. Muligens blir det en hellakering etter hvert også.

Drømmebil: Det ble plutseligAC Cobra, gitt.

Bagasjerommet ser, slik som resten av bilen, ryddig ut. Foto: Privat

Annet:

Jeg har alltid hatt en spesiell forkjærlighet for Ford Escort og spesielt MK1. Min første bil var nettopp en slik. Jeg fiksa den opp og fikk den lakkert i Porsche-rød, satte inn glass takluke, monterte vinge bak og chromespoke-felger. Det var gromt i 1987! Jeg fikk også tak i Recaro-stoler fra Ford Capri.

Motorrommet er laaangt i fra originalt nå. Foto: Privat

Denne bilen kjørte vi land og strand rundt med. Husker vi var i Helsingborg på Vallåkra-treffen med den. På vei hjem knela nesten motoren, men den gangen sto det slike Escorter henslengt mange steder, så delebiler var ikke noe problem.

Når jeg nå i en alder av 50 ønsket meg Escort igjen, hadde jeg lyst på noe gromt. Ikke nødvendigvis original, men en som var godt bygd og med alle papirer i orden, slik at jeg kan kjøre på veien uten bekymring og EU-kontroll.

En og annen grom Escort dukket opp med Cosworth-motor osv, men det ble altfor dyrt 300.000-400.000 kroner var for mye for meg.

Slik ser førerplassen ut. Foto: Privat

Kjøpte i Sverige

Det lå noen biler på Blocket.se i Sverige, men på disse var ikke papirene i orden. Så dukket denne opp i Umeå, jeg sjekket Fordonsregistret og ringte eier av bilen, en utrolig hyggelig kar. For å gjøre en lang historie kort; det ble handel og det var bare å informere fruen om at vi skulle kjøre 195 mil i helga og hente bil. Det ble en lang tur med lydbok med Harry Hole!

Visning og godkjenning her hjemme er alltid spennende. Men jeg fikk veldig god og ikke minst hyggelig hjelp ved Trafikkstasjonen på Hønefoss.

Bilen har nå gått 10.000 kilometer etter ombyggingen og den fungerer utrolig fint. Den har vært på Rudskogen og deltatt i autoslalåm på Gardermoen. Ellers har den blitt brukt til butikken og annen helt vanlig kjøring. Det er alltid hyggelig å kjøre Escort og den får ekstremt mye oppmerksomhet!

Må få takke Mikael Fredriksson i Sverige for et meget bra bygg og min kone, Torunn, for at hun holder ut med bil- og motorinteressen min.

Svein har all grunn til å være stolt over Escorten sin, men nå er den solgt. Foto: Privat

NB: Svein forteller nå at bilen er solgt.

Kona var så «dum» at hun tok meg med på kino. Vi så« Ford vs. Ferrari». På en eller annen måte vekket den filmen til live en gammel guttedrøm i meg. Nemlig om AC Cobra. Jeg la ut Escorten mest for å lodde stemningen. Omtrent før jeg fikk sukk for meg, var den solgt. Og på en kai i New York står nå en stor trekasse med adresselapp til Norge på. Innhold: 1.stk. AC Cobra som om ett års tid skal bli å se på norske veier!

