Myndighetene i den amerikanske delstaten Colorado har sluppet ti ulver ut i naturen. De fire hannene og seks hunnene settes ut etter at et flertall har vedtatt å gjøre rovdyret til en del av delstatens natur igjen.

Sist ulven var å se i Colorado var på 1940-tallet. Det skriver Business Insider.

Ifølge vilmarksetaten i Colorado er målet med grepet å gjenopprette og opprettholde en levedyktig og bærekraftig ulvebestand og samtidig skape en balanse mellom ulv, mennesker og husdyr.

Kontrovers og kompensasjon

Grepet anses av noen som kontroversielt. Flertallet som er for ulv i delstaten har møtt motstand fra blant annet rancheiere som har gjort motstand og forsøkt å gå til søksmål for å forsinke prosessen.

En føderal dommer avviste søksmålet tidligere i desember.

For å imøtekomme husdyrnæringens bekymringer har vilmarksetaten i Colorado iverksatt et kompensasjonsprogram og vil refundere oppdrettere opptil 15.000 dollar (152.000 norske kroner) for dødsfall eller skader på husdyr forårsaket av ulvene.

Skal sette ut flere

De ti ulvene kommer fra delstaten Oregon i vest og er utstyret med GPS-halsbånd som skal bidra med kartlegging av bestandens bevegelser og evne til å overleve.

Ifølge vilmarksmyndighetene skal ytterligere fem ulver utplasseres innen mindten av mars. I løpet av de neste tre til fem årene ønsker delstaten å utplassere mellom 30 til 50 ulv.