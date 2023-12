– At ulven har kommet tilbake, er gode nyheter for biomangfoldet i Europa. Men mengden ulveflokker i visse europeiske regioner har blitt en reell fare, særlig for buskap, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressemelding.

Myndigheter i flere land har bedt om mer fleksibilitet i ulvesaken.

– EU bør legge til rette for dette, sier von der Leyen.

Hvis forslaget blir vedtatt, blir Bernkonvensjonen endret. Norge har forpliktet seg til denne konvensjonen.

Levebrød i bygder

– Prosessen som kommisjonen startet på i dag, er et viktig steg. Jeg er dypt overbevist om at vi kan finne målrettede løsninger for beskyttelse av både biomangfold og levebrød i bygder.

Onsdagens forslag kommer etter at kommisjonen i september ba om innspill i saken. Allerede da ble det luftet forslag om å nedgradere vernet.

Det er over 20.000 ulv i EU, og antallet har økt kraftig de siste tiårene. Ulven brer seg også utover stadig større områder, ifølge eksperter.

Presidentens ponni

Flere har kritisert von der Leyen for å kjempe en personlig kamp mot ulven. I fjor ble nemlig hennes 30 år gamle ponni, Dolly, drept av en ulv i Tyskland.

I etterkant ble utstedt fellingstillatelse på ulven, men jegere klarte ikke å ta rovdyret av dage innen utgangen av tidsvinduet.

– Skal vi fortsette å tillate von der Leyen å misbruke sin makt for en personlig hevn fordi en av ponniene hennes ble et ulveoffer? har en nederlandsk parlamentariker uttalt.

Jakt i Sverige

Mye av ulven i Norge holder til i grensetraktene til EU-landet Sverige, som har langt flere ulveflokker enn Norge.

Den svenske regjeringen har ønsket å nedgradere vernet til ulv, og EU har lenge vært kritisk til omfanget av ulvejakt i Sverige.

– Regjeringen har tidligere konstatert at ulvestammen må være betydelig mindre enn den er i dag, skrev den svenske regjeringen i oktober.

Kommisjonens forslag må godkjennes av EUs medlemsland.