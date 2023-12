Skandale på Capitol Hill: Jill Bidens «anstendighets»-utsagn utfordres etter kontroversiell video

Jill Bidens tidligere erklæring om presidentvalget i 2020 handlet om «anstendighet» har kommet i hardt vær etter rapporter om at en medarbeider til den demokratiske senatoren Ben Cardin har filmet en video av et samleie i et høringsrom på Capitol Hill.

Et kort klipp som viser to menn som har sex i høringssalen i «Hart Senate Office Building», ble publisert i helgen.

The Guardian skriver at rommet der videoen er filmet, har vært vertskap for flere viktige høringer. 9/11-kommisjonens høring og James Comeys høring ble blant annet gjennomført der.

Se video: Jill Biden latterliggjøres:

«Ikke lenger ansatt»

Politiet i Capitol sa at de var klar over saken og var i gang med å undersøke den. Foto: X

Videoen har fått konservative og tilhengere av tidligere president Donald Trump til å trekke frem førstedamens tidligere uttalelser om at valget av Joe Biden i 2020 ville bringe «anstendighet» tilbake til regjeringen etter fire år med Trump som øverstkommanderende.

Den aktuelle medarbeideren er ikke navngitt, men andre konservative medier identifiserte en av mennene i videoen som Aidan Maese-Czeropski, en av Cardins rådgivere, skriver Newsweek.

– Maese-Czeropski er ikke lenger ansatt i det amerikanske senatet. Vi har ingen ytterligere kommentarer til denne personalsaken, sier en talsperson for Cardin i en uttalelse.

I en uttalelse på sin LinkedIn-side sier Maese-Czeropski at folk har angrepet ham for å forfølge en politisk agenda.

«Dette har vært en vanskelig tid for meg. Selv om noen av handlingene mine tidligere har vist dårlig dømmekraft, elsker jeg jobben min og ville aldri være respektløs mot arbeidsplassen min. Ethvert forsøk på å karakterisere handlingene mine på en annen måte er oppspinn, og jeg vil undersøke hvilke juridiske muligheter jeg har i denne saken», skriver den tidligere medarbeideren.

– Uanstendig

«Anstendighet står på stemmeseddelen», skrev Jill Biden på X, like før valgdagen i 2020.

«Husker du da Jill fortalte oss at anstendighet var på stemmeseddelen?» skriver den konservative kommentatoren Tomi Lahren på X.

«Anstendigheten», legger Lahren til sammen med et skjermbilde fra en artikkel om hendelsen.

Robby Starbuck, en tidligere kongresskandidat, skriver at Jill Biden «hadde rett, anstendighet var på stemmeseddelen og resultatet var uanstendig».

En X-bruker redigerte sammen en video med Joe Bidens kommentarer fra august 2020, der han sa at «karakter», «medfølelse» og «anstendighet» sto på stemmeseddelen og trakk frem hendelser som har skjedd under Biden-administrasjonen, blant annet da en influenser gikk toppløs under et arrangement i Det hvite hus tidligere i år.

Den redigerte videoen har fått mer enn 1,8 millioner sidevisninger.