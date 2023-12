Politico skriver at Hunter kan bli tvunget til å forlate USA hvis Donald Trump blir gjenvalgt, på grunn av republikanske lovgiveres etterforskning av han.

«Hunter Biden vet at han er i det politiske søkelyset. I samtaler med venner av familien den siste tiden har han uttrykt bekymring for at han kan bli nødt til å flykte fra landet hvis Trump blir valgt til president igjen, ifølge to personer som har snakket med han», skrives det.

Se video: Ny flause for Biden: Hører du meg?

– Prøver å drepe meg

Det bemerkes at Bidens sønn «også har bekymret seg for den intense granskningen som familien vil bli utsatt for under valgkampen i 2024, og at han de siste dagene har gått ut offentlig med sine egne bekymringer om hvordan dette vil påvirke faren».

Det rettes også søkelys på en uttalelse som Hunter kom med i et intervju i en podkast, der han beskyldte republikanske representanter for at de «prøver å drepe meg, vel vitende om at det vil være en større smerte enn min far kan håndtere, og derfor ødelegge et presidentskap på den måten».

Hunter Biden er gjenstand for flere etterforskninger, blant annet av republikanerne i Representantenes hus, som ønsker å finne ut om hans utenlandske forretninger var til fordel for president Bidens politiske karriere.

Kongressen stemte onsdag kveld for å iverksette en formell etterforskning av Joe Biden på grunn av saken.

Hunter Biden er også under en føderal etterforskning, der han allerede har blitt siktet flere ganger. Han er siktet for ulovlig våpenbesittelse, i tillegg til forseelser knyttet til skattesvindel.

Senest ble han siktet for å ha unnlatt å betale nesten 200.000 dollar i inntektsskatt i 2019.

«Jeg er her»

Hunter preget flere overskriftene denne uken da han dukket opp i Washington D.C. og holdt en pressekonferanse der han kritiserte republikanerne for å etterforske han og faren for påstått korrupsjon, skriver Fox News.

– I seks år har jeg vært et mål for Trumps ubarmhjertige angrepsliga. Hvor er Hunter? Vel, her er svaret mitt. Jeg er her, sa Hunter Biden i en pressekonferanse denne onsdagen.

Han erklærte også at «faren min ikke var økonomisk involvert i virksomheten min».