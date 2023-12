Ifølge arkeologen var forbannelsen i virkeligheten et tilfelle av oppsamlede bakterier.

Zahi Hawass, en tidligere egyptisk statsråd for antikviteter, sier at den mytiske forbannelsen ikke eksisterer, og gir samtidig råd til moderne arkeologer om hvordan de kan unngå en dødelig skjebne.

Det har gjennom historien blitt spredt rykter om at forbannelsen vil ramme alle som forstyrrer de mumifiserte levningene av en gammel egypter, inkludert mennene som åpnet Tutankhamons grav.

Blant dem var lord Carnarvon, den økonomiske støttespilleren bak letingen etter Tutankhamon, som døde fem måneder etter at graven ble åpnet i 1923 av et infisert myggstikk han fikk da han barberte seg.

Flere ofre

Andre uheldige var den amerikanske finansmannen George Jay Gould, som døde av lungebetennelse etter å ha sett graven i 1923, Sir Archibald Douglas Reid, som døde etter å ha røntgenfotografert mumien i London , og den amerikanske arkeologen James Henry Breasted, som døde i 1935 av en infeksjon etter sin siste reise til Egypt i 1935.

Den britiske arkeologen Howard Carter døde 17 år etter oppdagelsen av Hodgkins sykdom, selv om mediene på den tiden fortsatt fyrte opp at det kunne være forbannelsen som sto bak, skriver New York Post.

Hawass insisterer på at det var en vitenskapelig årsak til de tidlige dødsfallene.

– Når du har en mumie i en grav, har denne mumien bakterier som du ikke kan se. Arkeologer i fortiden hadde det travelt og gikk inn i gravene, og de ble truffet av bakterier og døde, forteller han.

Mumien til farao kong Tutankhamon er utstilt i den nyrenoverte graven i Kongenes dal i Luxor i Egypt 31. januar 2019. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters / NTB

Avkrefter overtro

Hawass sier at han selv unngår en lignende skjebne ved å forlate rom med en nyåpnet grav i 30 minutter for å fjerne bakteriene, og viser til en nylig ekspedisjon.

– For bare to uker siden fant jeg en forseglet sarkofag som veide 25 tonn, cirka ti meter under bakken. Lokket på sarkofagen veide rundt seks tonn. To arbeidere begynte å åpne den for meg, løfte opp lokket, så jeg kunne stikke hodet ned og se hva som var inni, fortsetter han.

– Da de åpnet den, lot jeg den stå åpen i en halvtime, helt til den dårlige luften gikk ut og den friske luften kom inn, og så tok jeg hodet inn og så ingenting. Det er faraoenes forbannelse, sier Hawass.

På spørsmål om forbannelsen kan kokes ned til gamle bakterier, svarer arkeologen: «Nettopp».

Hawass forklarer at da Tutankhamons grav ble oppdaget, ble avisen London Times gitt eksklusive rettigheter, og at andre journalister kunne la spekulasjonene løpe løpsk.

– Da kan ikke resten av journalistene skrive noe som helst. Men da Lord Carnarvon døde fem måneder etter funnet, skapte de mange historier om forbannelsen som ikke var sanne, avslutter han.