– Det avhenger av den nordatlantiske alliansen. Nato har et valg. Som vi allerede har demonstrert, er vi klare til å beskytte våre nasjonale interesser med alle midler.

Det sier Ryabkov i et intervju med den Kreml-lojale avisen Izvestia , skriver Reuters.

Kreml rasler med atomsablene igjen



Russlands president Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kreml / AP / NTB Foto: NTB

Uttalelsen føyer seg inn i rekken av utilslørte trusler fra Kreml. Den tidligere russiske presidenten og statsministeren Dmitrij Medvedev har gjentatte ganger truet Vesten og Nato med atomkrig, mens russiske TV-verter har tatt til ordet for å bombe europeiske storbyer.

Truslene blir aldri korrigert av hverken Vladimir Putin eller andre i Kreml-hierarkiet i ettertid. Putin har selv truet med å bruke atomvåpen hvis Russlands røde linjer krysses.

– Forholdet mellom Russland og Nato vil ikke bli gjenopprettet

Denne gang er det Russlands viseutenriksminister som rasler med sablene.

– Jeg tror ikke forholdet mellom Russland og Nato vil bli gjenopprettet i overskuelig fremtid. Det er umulig av både prinsipielle og praktiske grunner. Hvis noen i Vesten mener at vi trenger disse forbindelsene, og en dag vil komme og be om en restart, så er dette den største feilen, sier Sergej Ryabkov.

Han viser likevel til at Russland er klar til å forhandle på et likeverdig og gjensidig respektfullt grunnlag, men sier samtidig at «han ikke engang kan forestille seg situasjonen og konteksten hvor dette er mulig etter det som er skjedd.»

Den uforsonlige, truende og krigshissende tonen har så langt ikke blitt kommentert av Nato.

– Da tar amerikanerne feil

Nå advarer Ryabkov USA mot å starte et nytt våpenkappløp, skriver Ukrainska Pravda.

– Hvis USA forventer å vinne det neste våpenkappløpet, og til en viss grad gjenta erfaringen fra presidentskapet til Ronald Reagan, så tar amerikanerne feil. Vi vil ikke gi etter for provokasjoner, men vi kan garantere at vi vil sikre vår sikkerhet, sier viseutenriksministeren i det russiske utenriksdepartementet.

Ifølge Politico har Russland trukket seg ut av alle våpentraktater, inkludert den nye START-traktaten med USA, og traktaten om konvensjonelle væpnede styrker i Europa (CFE).