Den finske regjeringen besluttet tirsdag å stenge sin siste åpne grenseovergang med Russland etter en strøm av papirløse migranter den siste tiden.

– Vi har opplevd et hybridangrep fra Russland ved vår grense, sa den finske utenriksministeren Elina Valtonen på et møte med Natos utenriksministre i Brussel onsdag.

Eller flere tiår som en nøytral stat, ble Finland tidligere i år medlem av forsvarsalliansen Nato som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Anklagene hagler mot Russland

De siste ukene har den finske grensevakten opplevd en kraftig økning i antallet personer, hovedsakelig fra Midtøsten, som reiser fra Russland uten nødvendige reisedokumenter, for så å søke asyl i Finland.

Valtonen hevder Russland ikke bare lar migrantene reise gjennom Russland, «men også mobiliserer disse menneskene».

Se video: Kraftige snøstormer herjet i Ukraina

Redd at mennesker kan dø

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna sa han skulle rådføre seg med baltiske og nordiske ministre om saken. Estland har også anklaget Russland for å drive hybridkrig ved grensen.

– Finland er under hybridangrep fra Russland. Vi bør virkelig være bekymret for at Russland bruker uskyldige mennesker, flyktninger, og presser dem over grensen, sier Tshakna.

– Hvis du kan forestille deg værforholdene i nord er dette veldig kritisk. Og jeg håper virkelig at vi ikke vil se noen døde mennesker og flyktninger på grunn av dette, legger han til.

Norge følger situasjonen

Tsahkna understreker at det er Russland som har ansvaret for situasjonen og at det er de som «bruker uskyldige mennesker som våpen». Han mener det er viktig at Nato erkjenner situasjonen som pågår.

Det er foreløpig ikke meldt om en økning i antallet som krysser grensen til Estland fra Russland, men Tshakna sier landet hans også er forberedt på å stenge grensen om det er nødvendig.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier situasjonen på Norges grense til Russland i Storskog er uendret, men at regjeringen også følger utviklingen nøye og er «klare til å ta umiddelbare grep om nødvendig».