Det mangler ikke på kontroversielle utspill fra russiske nasjonalister. I beste sendetid lanseres den ene hypotesen og trusselen større enn den andre.

Tidligere har det vært fremsatt trusler om bruk av atomvåpen mot Nato-land.

Putin-lojalist

Både London og Berlin er foreslått bombet, og nordiske land, spesielt Sverige, har fått passet påskrevet etter at landet søkte om medlemsskap i Nato.

Denne gang er det USA som får unngjelde.

Budskapet formidles av TV-vert og Putin-lojalist Vladimir Solovyov. Han regnes som en av de mest profilerte skikkelsene i Kreml-støttede medier. Det gjør han sammen med Margarita Simonyan, sjefredaktør for den statskontrollerte medieorganisasjonen RT.

Alaska, California, Hawaii

I et program som vises på Russland-1 snakket Solovyov og Simonyan i fullt alvor om muligheten for at USA kan bli Russlands neste militære mål, skriver Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De to statlige TV-propagandistene diskuterte blant annet om Russland kunne invadere de amerikanske delstatene Alaska, California eller Hawaii.

– Du må begynne et sted. Jeg ville til og med valgt Hawaii fremfor California. Jeg har aldri vært der, sa Solovyov.

Sjaman spådde at delstater ville bli del av Russland



På dette bildet, tatt 25. desember 2013, poserer Russlands president Vladimir Putin sammen med TV-anker Vladimir Solovyov under en prisutdeling i Kreml i Moskva. (Foto: Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP)

I programmet ble en spådom fra den sibirske sjamanen Artur Tsybikov trukket fram. I januar uttalte han at Alaska og California ville bli en del av Russland i løpet av 2023.

– Amerika kan snart bli delt inn i flere deler, og flere stater vil erklære suverenitet. Mest sannsynlig vil Alaska og California returnere til den russiske føderasjonen,sa sjamanen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alaska var en gang en del av Russland. I 1867 ble den solgt til USA for 7,2 millioner dollar da president Andrew Johnson undertegnet Alaska-traktaten.

California ble aldri en del av Russland, selv om Russland i starten av 1800-tallet etablerte utposten Fort Ross i California, skriver Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ville trolig ha utløst 3. verdenskrig



Dersom Russland skulle gjøre alvor av truslene om å invadere USA, ville det trolig ha utløst 3. verdenskrig, eventuelt med bruk av atomvåpen, lenge før russiske tropper hadde satt sine marsjstøvler på amerikansk jord.

Hvorfor de russiske TV-kommentatorene velger å lansere teorier om å bombe eller erobre Nato-medlemmenes territorium, er uvisst, men for russiske TV-seere er det blitt en vane.

Militære eksperter har flere ganger uttalt at Nato er overlegen Russland i en eventuell militær konflikt. Krigen i Ukraina har økt den militære spenningen.