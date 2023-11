Russland har vært kjent for å orkestrere desinformasjonkampanjer for å undergrave Ukraina så langt i Ukraina-krigen.

Dette har de gjort ved å blant annet spre falske fortellinger på sosiale medier.

Nå har disse kampanjene begynt å rette seg mot krigen mellom Israel og Hamas , skriver Euronews.

Se video: Ukraina deler «bevis» på dødelig verdensrekord

Vil skape uro

Desinformasjonskampanjen, som har fått navnet «Doppelganger», og den kloner nettsiden til anerkjente internasjonale medier og lager falske artikler, som videre spres på sosiale medier.

Både franske Le Parisien og tyske Der Spiegel har opplevd å bli misbrukt i slike kampanjer.

Det er spesielt et tema som går igjen: at Vesten nå vil støtte Israel økonomisk, og at det vil gå utover Ukraina.

Men disse kampanjene brukes også til å skape uro i de respektive landene. For eksempel har det nylig blitt spredt bilder av davidstjerne-grafitti på bygninger over hele Paris. Frankrike har sett en økning i antisemettisme etter utbruddet av krigen mellom Israel og Hamas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge det franske utenriksdepartementet var et russisk nettverk knyttet til å legge ut desinformasjon på nettet, en av de første kontoene som delte disse bildene.

En analyse av disse kontoene viser at de fleste av dem ble opprettet i september og oktober 2023. De har generelt ingen følgere eller fulgte kontoer, skriver Euronews.

Hybrid virkemiddel

Slike desinformasjon- eller påvirkningskampanjer er et kjent hybrid virkemiddel i krig. Og Russland har brukt flere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alt som kan bidra til å sette fyr på betente temaer og underliggende sosiale eller økonomiske spenninger blant vestlige innbyggere kan benyttes som hybride virkemidler, sier professor Tormod Heier til ABC Nyheter.

– Når Russland selv ikke har så mange andre virkemidler å spille på i sin politiske verktøykasse blir slike hybride virkemidler enda viktigere, sier han.

Eksempelvis kan slike virkemidler være cyberangrep mot samfunnskritisk infrastruktur, påvirkningsoperajsoner i sosiale medier, eller flyktninger som dukker opp ved grenseoverganger i hopetall, som vi har vært vitne til langs finskegrensen de siste to ukene.