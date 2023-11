I vår ble Kelsey og mannen Celab Hatcher overrasket av nok en graviditet. De hadde sett for seg at nummer tre ble sistemann, men ble pent nødt til å nok en gang dra på ultralydkontroll.

Den første ultralydtimen, omtrent åtte uker inn i svangerskapet, viste seg imidlertid å avsløre den virkelige avsløringen, skriver CNN.

Ultralydteknikeren fant raskt den forventede babyen og fortalte Kelsey at alt så perfekt ut. Babyen var frisk.

Kelsey, som allerede var garvet i ultralyd-gamet, minnet teknikeren på at anatomien hennes ikke er helt standard. Hun har nemlig en tilstand kalt «uterus didelphys» – to livmorer.

– Og så snart hun flyttet ultralydstaven over på den andre siden av magen min, sa jeg: «Å herregud! Det er en til», forteller Kelsey.

Vanvittig lav sjanse

– Sykepleieren som jeg møtte den dagen, hun ble rett og slett blåst bort. Hun sa: «Jeg er ikke engang sikker på hva statistikken over dette er», sier Kelsey.

Sjansen for at det skjer er vanvittig lav. I Norge resulterer omtrent 1,5 prosent av svangerskap i tvillinger. De siste årene har det vært i gjennomsnitt 833 tvillingfødsler i året, ifølge Store medisinske leksikon.

Kelsey Hatchers tilstand er enda sjeldnere: Omtrent 1 av 2000 kvinner er født med uterus didelphys, altså dobbel livmor.

For at hun skulle bli gravid i begge livmødrene samtidig, må to egg befruktes, ett i hver livmor.

Som de fleste kvinner har Hatcher to eggstokker, kjønnskjertlene som lagrer og frigjør egg. Hver av eggstokkene hennes frigir egg til en enkelt livmor. Vanligvis bytter eggstokkene på å frigjøre egg, og sender ett inn i livmoren hver syklus. Noen ganger kan imidlertid en eggstokk frigjøre mer enn ett egg i løpet av hver syklus, et fenomen som kalles hyperovulasjon.

Det har ikke blitt gjort mye forskning på hyperovulasjon, men en studie fra 2006 med 500 kvinner fant at omtrent 1 av 5 av dem var i stand til å hyperovulere. Selv for disse kvinnene skjer det ikke hver syklus. Når det gjør det, kan noen ganger en enkelt eggstokk frigjøre to egg. Enda sjeldnere vil begge eggstokkene frigjøre et enkelt egg samtidig. Dette er det som skjedde i Hatchers tilfelle.

Ingen standard oppfølging

Studier anslår at sjansene for en graviditet som dette, der en kvinne med to livmødre med en baby i hver av dem samtidig, vil være rundt 1 av 2 milliarder i befolkningen generelt. Det er derimot umulig å vite sikkert med noe så sjeldent.

Kelsey Hatcher hadde omtrent 131.000 ganger større sannsynlighet for å bli truffet av lynet på et tidspunkt i livet hennes.

– Fordi det er en så uvanlig omstendighet, hadde vi ikke så mye veiledning for hennes svangerskapsoppfølging, sier Shweta Patel, Hatchers lege.

Kvinner blir født med to livmorshalvdeler som vokser sammen til en livmor, men Hatchers tilstand oppstår når dette ikke skjer. Da kan hver av halvdelene utvikle seg til fullverdige livmødre. Dette er imidlertid ikke sikkert, og ofte vil den ene ikke kunne bære frem et barn.

– Har vært heldig

Hatcher sier at hun, på en måte, har vært heldig. Journalene hennes viser at hun har båret babyer i begge sine, bare ikke samtidig.

Hatcher ønsker å ha en vaginal fødsel, men med to livmødre er fødselens forløp uklar.

Det medisinske teamet er ikke sikre på om begge livmødrene vil begynne å trekke seg sammen samtidig eller om babyene vil bli født separat. Kanskje vil den ene siden gå i fødsel, mens den andre ikke gjør det.

Hvis det skjer må de kanskje fremkalle fødsel på den siden med hormoner. Eventuelt må Hatcher ta keisersnitt, men doktor Patel forteller at de rett og slett ikke vet enda.

Og ja: det er lov å skrive livmødre.