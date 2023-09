Gravid russisk soldat fengslet for militærnekt

En gravid russisk soldat er fengslet for å ha unndratt seg mobilisering i det første tilfellet av sitt slag siden Vladimir Putin innledet sin fullskala invasjon av Ukraina.

Underkorporal Madina Kabalojeva ble dømt til seks års fengsel av militærdomstolen i Vladikavkaz-garnisonen i Sør-Russland for å ha unnlatt å melde seg til militærtjeneste etter at Putin erklærte «delvis mobilisering» av befolkningen i september 2022, melder den russiske avisen Kommersant, ifølge Newsweek.

Kabaloyeva er den første kvinnelige soldaten som er dømt for unndragelse av verneplikten, som kan straffes med opptil 10 års fengsel i Russland.

Se video: Her ruller de russiske soldatene unna flammene

Fritak

Kabalojeva, som var gravid og fra før hadde et barn som ble født i 2018, hadde fått en offisiell anbefaling fra militærets medisinske enhet om å bli midlertidig fritatt fra militærtjeneste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun møtte ikke opp til militærtjeneste og skal ha vært sikker på at militærets medisinske enhet ville varsle myndighetene om anbefalingen.

Den militære påtalemyndigheten mente imidlertid at Kabalojeva fortsatte å motta militærgodtgjørelse og andre ytelser, og at hun derfor på papiret var i tjeneste og derfor kunne bli siktet for å ha unndratt seg mobilisering.

Militærdomstolen i Vladikavkaz-garnisonen utsatte fullbyrdelsen av dommen til 2032 - når barnet hennes fyller 14 år.

Da Putin i september 2022 beordret mobilisering av 300.000 reservister for å kjempe i Ukraina, utløste det flere protester over hele landet og en strøm av russere som flyktet over grensen til naboland som Georgia , Finland , Kasakhstan og Mongolia for å unngå å bli innkalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbud

Den russiske presidenten har de siste månedene iverksatt tiltak for å slå ned på russiske borgere som forsøker å unngå militærtjeneste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I april vedtok underhuset i det russiske parlamentet, Statsdumaen, å innføre et nytt digitalt register over alle som er kvalifisert for militærtjeneste, noe som gjør det vanskeligere å unngå krigen i Ukraina.

Tiltaket skal gjøre det mulig for militære registrerings- og vervekontorer i Russland å sende stevninger i posten eller som elektronisk brev.

Når stevningen er utstedt, får personen som mottar den, forbud mot å forlate landet før vedkommende har oppsøkt et militært registrerings- og vervekontor. En «militærnekter» skal ifølge lokale medier fratas retten til å kjøre bil, registrere fast eiendom og ta opp lån.

Dermed har den russiske regjeringen effektivt fjernet «et hinder som tidligere har gjort det mulig for noen å unndra seg verneplikten», har det britiske forsvarsdepartementet uttalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og i juli undertegnet den russiske presidenten en lov som øker bøtene for å unnlate å møte opp på militærtjenestekontoret etter å ha mottatt en innkalling.

Loven, som trer i kraft 1. oktober, øker bøtene fra dagens sats på 500-3000 rubler (cirka 55 til 340 norske kroner) til 10.000-30.000 rubler (1100-3400 norske kroner).