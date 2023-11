Israel skal ha tatt i bruk laser som luftforsvar

Israels nye luftvernsystem «Iron Beam» skal ha suksessfullt avskjært et missil skutt opp fra Gaza ved hjelp av laser.

Det skriver Newsweek.

– For første gang i verden er et lasersystem utviklet i Israel i stand til å avskjære en rakett som ble avfyrt mot Israel under krig, hevder Hillel Hallel, en hær- og forsvarskorrespondent for israelske TV Channel 14, på X.

Før planlagt

Iron Beam er en høy-watt-laser produsert av Rafael Advanced Defense Systems, og ble designet for å avskjære kortdistansemissiler og prosjektiler. Systemet skulle etter planen rulles ut i 2025 og hadde som mål å komplementere Israels eksisterende Iron Dome-avskjæringssystem.

Nå kan rapporteres det at Iron Beam skal ha blitt testet i en reel situasjon som en følge av eskaleringen av konflikten etter 7. oktober. Å aktivere systemet helt kan imidlertid bli vanskelig fordi laserluftvernet må integreres med det eksisterende luftvernsystemet.

Iron Beam er designet for å avskjære et bredt spekter av trusler, inkludert ubemannede luftfartøyer (UAV), sier Rafael, som kan oppnås fra en avstand på noen hundre meter til opptil flere kilometer.

Iron Beam skal kunne raskt bytte mellom mål og svært effektivt skyte ned raketter. Foto: Gil Cohen-Magen/Pool via AP

Billigere

Dagens system, Iron Dome, er et luftvernsystem som skyter ned fiendtlige trusler ved hjelp av missiler. I motsetning til dette system, trenger ikke Iron Beam å lade magasinene sine.

– En laser gir deg i hovedsak et uendelig magasin med avskjæringsmuligheter, fordi laseren – så lenge du har elektrisitet – vil fortsette å lade opp, fortsette å skyte ned innkommende våpen, sier Bryan Clark, senior-stipendiat ved Hudson Institute, til ifølge Newsweek.

Laseren koster kanskje bare rundt én dollar per «skudd». Dette er litt billigere enn dagens system med missiler til 50.000 dollar. Det skal gjøre det lettere å håndtere også større angrep, som for eksempel Hamas' angrep 7. oktober.

Gaza er på den andre siden ikke utstyrt med Iron Dome eller Iron Beam. Per 20. november skal minst 13300 mennesker være drept i Israelske luftangrep i Gaza.