Den anerkjente amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) skriver at Russlands president Vladimir Putin og Kremls forhold til russisk-ortodoks kristendom skaper utfordringer for Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Kadyrov leder republikken Tsjetsjenia, som i all hovedsak består av muslimer. I Russland generelt er det ortodokse kristne som utgjør majoriteten.

Her kan du lese mer om Russland!

Kompliserer forholdet

Ifølge tenketanken ser det ut til at Kadyrov sliter med å skaffe Putin støtte som følge av sistnevntes forhold til kirken. Putin har selv fremstilt seg som en beskytter av den russisk-ortodokse kirken og de verdier som følger med, skriver Newsweek.

– Kremls støtte til den ultranasjonalistiske russisk-ortodokse religion og ideologi ser ut til å komplisere den tsjetsjenske republikkens leder Ramzan Kadyrovs evne til å balansere det å appellere til sine tsjetsjenske muslimske støttespillere med å beholde Kremls gunst, skriver ISW.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kadyrovs forsøk på å appellere til muslimske tsjetsjenere kan skape flere komplikasjoner, påpekes det.

– Kadyrov vil sannsynligvis fortsette å vekke harme hos russiske ultranasjonalister som i økende grad er motstandere av migranter som kommer fra overveiende muslimske sentralasiatiske land.

Se video: Putin latterliggjøres etter dette

Blandet seg inn i krigen

Den russisk-ortodokse kirken har blandet seg inn i Putins krig i Ukraina. Overhodet i den russisk-ortodokse kirken, Patriark Kirill, har rettferdiggjort Putins beslutning om å invadere Ukraina, både spirituelt og ideologisk sett.

Han hevder Russland er en «fredselskende makt», skriver Newsweek.