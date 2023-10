Historien om de franske veggedyrene gikk som en farsott i internasjonale medier. Flere norske medier skrev også saker om infestasjonen av de blodsugende dyrene.

Kilder i det franske militæret skal være «overbevist om at Russland forsterket frykten for veggedyrene ved å legge ut falske nyheter om at sanksjoner på en eller annen måte var skyld i den kløende epidemien», skriver The Independent.

De falske nyhetssakene skal ha blitt delt på sosiale medier, der det ble hevdet at det var nødvendig med viktige russiske kjemikalier for å lage insektmidler, men at Frankrike sto hjelpeløst overfor insektinvasjonen på grunn av importforbudet som følge av sanksjoner mot Russland.

Peker på sanksjoner

I andre innlegg på sosiale medier som den franske TV-stasjonen RNC fikk tilgang til fra militære kilder, ble det hevdet at «middelet mot veggedyr som brukes i møbler og de fleste trematerialer, lages i Russland», og at bruken av middelet hadde stoppet på grunn av sanksjonene mot dette stoffet.

De falske sakene siterer gjentatte ganger avisen La Montagne som kilde til denne påstanden, ofte ved å dele en skjermdump av en artikkel som angivelig er publisert av mediet, som er fra 4. oktober og har tittelen «Sanksjoner mot Russland har ført til en epidemi av veggedyr i Paris».

La Montagne sier til AFP Factuel, som driver med faktasjekking, at de aldri har publisert en slik artikkel, og fordømte de falske artiklene på sosiale medier som «forfalskning».

Ikke en ny utfordring

En talsperson for CS3D, en fagforening for skadedyrbekjempere, understreker at fagforeningens bekymring for veggedyr i Frankrike «går tre eller fire år tilbake i tid».

Nicolas Roux de Bézieux, en av grunnleggerne av nettstedet Badbugs, legger til: «Feilen er å tro at økningen i veggedyr er sterk og plutselig. I virkeligheten har den vært konstant og gradvis i årevis».

Opptakene av de blodsugende insektene har skremt flere, noe som har ført til at noen har valgt å stå på den når de tar metroen i Paris i stedet for å sitte på setene.

De ble også lagt ut advarsler om at veggedyrene spredte seg i leiligheter på Airbnb.

Bekymringen spredte seg også til London da det ble avslørt at veggedyr med en typisk levetid på 4-6 måneder og en vane for å slå seg til ro i kofferter lett kan overleve en 2 timer og 16 minutter lang tur med Eurostar fra Paris til London.