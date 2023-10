Kvinne (19) frikjent i ankesak etter drapet på svenske Tove

Begge de tiltalte ble dømt til livstid i fengsel i tingretten. Tidligere denne måneden ble 19-åringen løslatt i påvente av forkynning av dommen denne uka.

Hun ble onsdag frikjent for drap i Göta lagmannsrett , men dømt til 1,5 års fengsel for grov likskjending. Den 20-årige kvinnen har fått satt ned sin straff til 16 års fengsel for drapet.

Det har under rettsbehandlingen vært uenighet om dødsårsaken, men lagmannsretten har slått fast at hun døde av kvelning.

21-årige Tove forsvant natt til 16. oktober 2022 etter å ha vært på et utested som også de to tiltalte kvinnene var gjester ved. To uker senere ble hun funnet død i et skogholt øst for Vetlanda i Jönköping fylke i Småland. Etternavnet hennes er ikke oppgitt.