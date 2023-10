Det er den nå 19 år gamle kvinnen som løslates i påvente av dommen i ankesaken, der hovedforhandlingen ble avsluttet torsdag. Den andre kvinnen på 20 år er fremdeles i varetekt.

– I dag har lagmannsretten bestemt at den yngste av de to tiltalte ikke lenger skal være varetektsfengslet. Når det gjelder den andre tiltalte, har lagmannsretten bestemt at hun skal sitte i varetekt inntil dommen er forkynt eller noe annet bestemmes, skriver lagmannsretten på sine nettsider.

Dommen i ankesaken forkynnes 25. oktober.

Tove forsvant natt til 16. oktober 2022 etter å ha vært på et utested og ble to uker senere funnet død i et skogholt øst for Vetlanda i Jönköpings lan i Småland. Videoovervåking viser at hun var på samme nattklubb som de to unge kvinnene kun noen timer før drapet.