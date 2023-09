Tirsdag ble Hillary Clintons bidrag til amerikansk diplomati som landets 67. utenriksminister fremhevet.

I forbindelse med avdukingen av Hillary Clintons offisielle portrett hos det amerikanske utenriksdepartementet, benyttet den tidligere president-kandidaten muligheten til å vise misnøye for politikken til USAs tidligere president, Donald Trump.

Hun sendte også et stikk til Putin.

– Avslørte Putin

Da Antony Blinken introduserte Clinton, roste han den tidligere utenriksministeren for hennes banebrytende ståsted samtidig som han meddelte at han beundrer henne for hennes tøffe tilnærming til Russland.

– Mye av det som nå anerkjennes som universelt, anerkjennes som nettopp dette på grunn av Clinton. Hun ledet med USAs verdier og interesser, og avslørte Putin for den han egentlig er fra starten av, sa han.

USAs utenriksminister, Antony Blinken, introduserte Hillary Clinton. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Hevdet Trump svekket USA

Clinton brukte blant annet tid på å påpeke at Trumps politikk kan ha svekket USAs evne til å støtte Ukraina i kampen mot Russland, og kritiserte den tidligere presidenten for å fremmedgjøre allierte.

Ifølge Clinton hadde USA brent broer med sine allierte og venner. På bakgrunn av dette uttalte hun at å gjeninnføre en utenrikspolitikk som bygger på de beste amerikanske verdiene, som setter USAs interesser og sikkerhet i sentrum, ville ha blitt ansett som ekstremt vanskelig.

– Og det var det faktisk også, men det ble oppnådd, sa hun, ifølge ABC News.

– Synd, Vladimir

I samme anledning valgte hun å sende et stikk til Russlands president, Vladimir Putin.

– Det var synd, Vladimir. Dette har du skyld i selv, sa Clinton, med henvisning til Putins invasjon av Ukraina, der kampene har nådd en stillingskrig mer enn ett år inn i krigen, til tross for tidlig optimistiske spådommer om Russlands sjanser til suksess.