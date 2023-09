Ifølge undersøkelsen gjennomført av «Rasmussen Report» planlegger 57 prosent av de sannsynlige demokratiske velgerne å støtte Joe Biden i demokratenes primærvalg, mot 25 prosent for Kennedy, tre prosent for Marianne Williamson og syv prosent for andre kandidater.

Kennedy, nevøen til president John F. Kennedy, har etter at han i april annonserte at han vil stille til valg i Det hvite hus i 2024, framstått som Joe Bidens nærmeste utfordrer blant demokratene.

Til tross for partitilhørigheten sin har Kennedy fått støtte fra mange konservative takket være sin vaksineskepsis, og har blitt beskrevet som demokratenes «beste alternativ» til å slå Biden.

Se arkivvideo:60 år siden Kennedy-attentatet

Trumps vei til seier?

Ifølge undersøkelsen har 41 prosent av demokratene et i det minste noe positivt syn på Kennedy, sammen med 56 prosent av republikanerne og 49 prosent av dem uten partitilhørighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalt 49 prosent av de sannsynlige velgerne har et positivt syn på Kennedy, hvorav 14 prosent er svært positive, mens 37 prosent har et negativt syn på han.

Hvis Demokratene og Republikanerne nominerer henholdsvis Biden og Trump, og Kennedy stiller som uavhengig kandidat, vil 33 prosent av de demokratiske velgerne ifølge målingen «sannsynligvis» stemme på ham, hvorav 14 prosent vil støtte ham «svært sannsynlig».

Blant sannsynlige velgerne som helhet sier 25 prosent at de sannsynligvis vil stemme på Kennedy hvis han stiller mot Biden og Trump, inkludert 14 prosent av republikanerne, og 10 prosent sier at det er «svært sannsynlig» at de vil stemme på han, ifølge Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det faktum at president Biden er så upopulær at en tredjedel av demokratene vil stemme på en uavhengig kandidat i primærvalget, understreker viktigheten av å gjennomføre et rettferdig og konkurransedyktig primærvalg, sier en talsperson for Kennedy-kampanjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis DNC (Democratic National Convention, journ.anm) ikke gjør det, vil de sannsynligvis sitte igjen med en svak kandidat som mangler den folkelige appellen som skal til for å slå republikanerne - uansett om det er en sterk kandidat fra et tredje parti med i kampen eller ikke, fortsetter talspersonen.

Hvis 33 prosent av Bidens velgere hadde støttet en tredjepartskandidat i 2020, ville han ha mistet i underkant av 27 millioner stemmer, noe som lett ville gitt Donald Trump en ny periode i Det hvite hus.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den 69 år gamle demokraten utfordrer president Biden i presidentvalget i 2024. Foto: Mario Tama / Getty Images via AFP / NTB

Attentatfrykt

Kennedy har bedt Secret Service om beskyttelse fra presidenten etter at en bevæpnet mann ble arrestert fredag i nærheten av et arrangement der han holdt tale, mens han hevdet å være en del av presidentens sikkerhetsteam.

Hendelsen fant sted i nærheten av et teater, der Kennedy holdt en tale, mindre enn tre kilometer fra stedet der hans far, senator Robert F. Kennedy, ble drept i 1968.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I et åpent brev til Biden skriver Kennedys kampanjeleder:

«Trusselnivået mot vår kandidat Robert F. Kennedy jr. øker for hver dag. Han er ikke den eneste som er i fare - hver eneste person som deltar på et valgkamparrangement er i fare. Et voldsspøkelse hjemsøker vår politiske prosess. Politiske attentater utgjør en alvorlig trussel mot demokratiet».