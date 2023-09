– At Kadyrov har helseproblemer, er et allment kjent faktum. Det er en antagelse om at det var en forgiftning, og en gjentatt forgiftning, som forårsaket visse komplikasjoner i nyresystemet hans.

Det sier sekretær for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksii Danilov, til ukrainsk statskringkasting, skriver Ukrainska Pravda.

Skal ha forverret seg

Sekretær for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksii Danilov. Foto: Efrem Lukatsky / AP

De siste dagene har spekulasjonene gått høyt om den tsjetsjenske lederens helse. I helgen hevdet ukrainsk etterretning at tilstanden var kritisk, og at Ramzan Kadyrov (46) lå i koma.

– Det er informasjon om at Kadyrov er i en alvorlig tilstand og at sykdommen hans har forverret seg, skrev Andrij Jusov, talsperson for Ukrainas militære etterretning, på Telegram fredag kveld.

Hovent ansikt kan tyde på medisinering

To dager senere dukket det opp to videoklipp av Kadyrov på Telegram. På videoene fremstår han smilende og opplagt. Ansiktet er imidlertid hovent, noe som er blitt tolket som et utslag av medisinbruk eller symptomer på alvorlig sykdom. Kadyrov snakker også til sine tilhengere:

– Jeg oppfordrer sterkt alle som ikke kan skille sannhet fra løgn på internett om å gå en tur, få litt frisk luft og samle tankene. Regn kan være vidunderlig oppkvikkende, sier Kadyrov.

Kan være gammelt opptak



Nå sår ukrainsk etterretning tvil om når videoene faktisk er spilt inn, og at det trolig er snakk om et gammelt opptak.

– Så vidt vi forstår med den videoen som er der... kan jeg ikke si om denne videoen ble spilt inn i går, da han la den ut. Det kan være en helt gammel video, som ikke har noe med i dag å gjøre, sier Oleksii Danilov.

Ramzan Kadyrov regnes som en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin. Under krigen i Ukraina er Kadyrov blitt forfremmet til generaloberst av Putin.

Russland har utkjempet flere blodige kriger i Tsjetsjenia, og det var Putin selv som utnevnte Kadyrov til leder av Tsjetsjenia i 2007.

Ansvarlig for tortur og forfølgelse



I årene som fulgte har han styrt Tsjetsjenia med jernhånd med utbredt forfølgelse og tortur av opposisjonelle og minoriterer. Under krigen i Ukraina har tsjetsjensk milits under ledelse av Kadyrov stått bak flere grusomheter og en rekke drap på og mishandling av ukrainere.

I Tsjetsjenia har Amnesty International slått alarm om massakrer , undertrykkelse av skeive og bortføring og tortur av homofile under Kadyrovs styre. Human Rights Watch har rapportert om sjokkerende tilfeller av tortur, offentlig ydmykelse, forsvinninger og utenomrettslige drap.

– Kadyrov blir jaktet på av russere

Samtidig er Kadyrov omstridt i Russland, og det er krefter i Kreml som ønsker ham fjernet.

– Kadyrovs mulige død kan påvirke den innenrikspolitiske situasjonen i Russland. Dette vil kunne føre til svekkelse av Kreml-gruppene som er i krig med hverandre. Det faktum at Kadyrov blir jaktet på av russere, som del av en maktkamp i Kreml, forteller om den innflytelsen han hadde, og fortsetter å ha, på prosessene i Russland, sier sekretær for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksii Danilov.

– Putin har bladd opp for Kadyrovs lojalitet

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov på besøk i Moskva. Foto: Alexei Nikolsky / Sputnik/Reuters/NTB

Dersom det viser seg at Kadyrov er alvorlig syk, kan det skape problemer for Vladimir Putin.

– Kreml har god grunn til å være bekymret. Tsjetsjenias stabilitet har vært primært avhengig av Kadyrovs personlige relasjon til Putin, noe som har ført til enorme finansielle støtteordninger fra Moskva til regionen. Putin har bladd opp for Kadyrovs lojalitet, og Kadyrov har fått styre uten innblanding fra Moskva, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité til NTB.

Kan åpne for blodig maktkamp



Ramzan Kadyrov er sønn av Akhmad Kadyrov, som var president i Tsjetsjenia fra 2003 til han ble drept i et attentat i Groznyj i 2004. Sønnen ble deretter valgt til president i republikken i 2007.

Nå er diktatorens skjebne uviss. Skulle han dø, vil det åpne for en ny og blodig maktkamp i Tsjetsjenia hvor flere klaner som har mye å hevne etter år med Kadyrovs nådeløse diktatur.